Le gouvernement britannique nomme dentsu Tracking en tant que fournisseur du système numérique de suivi et de traçabilité du tabac au Royaume-Uni

GENÈVE, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le commerce illicite est un problème mondial croissant qui prive les gouvernements nationaux de revenus vitaux, sape les économies locales, met en danger la santé publique et alimente la criminalité organisée. Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le commerce illicite, le Royaume-Uni a ratifié le Protocole sur le commerce illicite de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, avec l'obligation de mettre en œuvre des mesures de suivi et de traçabilité des produits du tabac.

Le Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) au moyen de marchés publics a nommé dentsu Tracking avec la mise en place et l'utilisation du nouveau système numérique de suivi et de traçabilité du tabac au Royaume-Uni, remplaçant le fournisseur actuel DeLaRue. Le nouveau système entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Philippe Castella, directeur général a déclaré :

« Je suis très heureux de la décision du HMRC de confier à dentsu Tracking la mise en place et l'utilisation du nouveau système numérique de suivi et de traçabilité du tabac au Royaume-Uni. Dentsu Tracking apporte une riche expérience et expertise dans le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, et nous sommes ravis de faire équipe avec HMRC dans leur lutte contre le commerce illicite du tabac, en les aidant à augmenter la collecte de revenus et en protégeant les citoyens et les entreprises légitimes au Royaume-Uni. »

Toutes les entreprises qui fabriquent, importent ou fournissent des produits du tabac au Royaume-Uni devront déclarer leurs activités au nouveau système de suivi et de traçabilité britannique.

Jan Hoffmann, directeur des affaires réglementaires, a ajouté :

« En tirant parti des avantages de la technologie numérique, dentsu fournira un système de suivi et de traçabilité adapté aux spécificités du marché britannique. Il fournira au HMRC un niveau élevé de contrôle gouvernemental sur la chaîne d'approvisionnement du tabac, permettant aux organismes d'application de la loi de détecter les différentes formes de commerce illicite et de freiner la circulation des produits non conformes. Le nouveau système permet également au gouvernement britannique de se conformer au Protocole de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. »

Dentsu Tracking et le HMRC ont diffusé à toutes les parties prenantes une communication conjointe sur le projet de suivi et de traçabilité, expliquant les principales caractéristiques de cette initiative.

Lien : Portail des ressources sur le système de suivi et de traçabilité britannique dentsu

Dentsu Tracking est un leader mondial dans les solutions de contrôle de la chaîne d'approvisionnement numérique, permettant aux gouvernements d'obtenir une visibilité et un contrôle maximum sur les marchés de produits hautement réglementés. Les solutions mises en œuvre par dentsu Tracking sont une référence internationale éprouvée dans la lutte contre le commerce illicite et l'optimisation de la perception fiscale. Dentsu Tracking a son siège à Genève, en Suisse, et est une marque de dentsu International, une multinationale de services numériques avec un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars et enregistrée à la Bourse de Tokyo.

