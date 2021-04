Le gouvernement colombien attribue un quota de production initial à Ikänik Farms pour la fabrication de fleurs de cannabis psychoactifs et de produits dérivés

CORONA, Californie, 16 avril 2021 /PRNewswire/ -- Ikänik Farms, Inc. (CSE: IKNK.U) (la « Société » ou « Ikänik Farms ») est heureuse d'annoncer que le gouvernement colombien a attribué un quota de production à sa filiale colombienne en propriété exclusive, Pideka SAS (« Pideka »), pour la fabrication de cannabis psychoactif au cours de l'exercice 2021.

« Nous tenons à remercier le gouvernement colombien pour son soutien tout au long du processus. Nous avons hâte de lancer la production de cannabis psychoactif afin de fournir des produits de qualité californienne aux marchés internationaux. Les activités de production seront dirigées par notre équipe de culture primée basée en Californie, qui apporte plus de huit décennies d'expérience collective », a déclaré Brian Baca, PDG d'Ikänik Farms.

Ikänik Farms est un exploitant et producteur autorisé multinational de cannabis psychoactif de grade pharmaceutique. La Société a été autorisée à cultiver 135 000 plantes pour soutenir la vente de fleurs de cannabis séchées et de produits dérivés. Pour supporter la production des fleurs, le quota prévoit un lot initial de 100 000 plantes divisées en cinq variétés : Pina Nariño, La Magdalena, Arequipe Kush, Tolima Limon et Bacata Extra CBD. La capacité de production annuelle sera de 3 500 kilogrammes. Certaines de ces variétés auront une teneur en THC supérieure à 20 %. Le THC peut être utilisé dans des formules composées, localement et dans les pays participants d'Amérique latine, et sera aussi admissible à l'exportation vers l'Union européenne en vue de combler la demande de cannabis médical.

En outre, la Société a été autorisée à produire 35 000 plantes supplémentaires de ces mêmes variétés afin de soutenir la fabrication de 1 195 kilogrammes de fleurs destinées aux produits dérivés. Ces derniers seront vendus localement et mondialement.

À ce jour, la Société a exporté du THC de la Colombie vers le Mexique à des fins commerciales.

« Nous sommes fiers d'annoncer que le gouvernement colombien nous a attribué un quota pour la production de fleurs psychoactives et de produits dérivés. Cette décision est une reconnaissance des mesures de contrôle de la qualité que nous avons mises en place en interne, de la plantation jusqu'à la vente », a affirmé Borja Sanz de Madrid, président d'Ikänik Farms International, Inc.

À propos d'Ikänik Farms

Basé en Californie, Ikänik Farms est un exploitant multinational qui construit un portefeuille de marques dynamique inspiré par sa passion pour la santé, le bien-être et les sports extrêmes, La Société possède des installations intégrées verticalement de commerce de détail, de distribution et de culture en Californie, ainsi que des cultures et un laboratoire de grade médical en Colombie. La direction de la Société apporte des décennies d'expertise dans les domaines de la recherche et du développement, de la culture, du commerce de détail, de l'image de marque et de la finance d'entreprise. En Colombie, Ikänik Farms détient les certificats GMP (domaine pharmaceutique) et GACP (bonnes pratiques de récolte) et exerce ses activités par l'intermédiaire de sa division pharmaceutique Pideka, à son centre Casa Flores.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). À l'exception des déclarations et des faits historiques, toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux que la Société prévoit ou anticipe qu'ils sont susceptibles de se produire dans le futur sont des énoncés prospectifs. Le présent communiqué utilise des mots tels que « sera », « pourrait », « planifie », « estime », « prévoit », « à l'intention », « peut », « potentiel », « croit », « devrait » ainsi que d'autres expressions similaires pour désigner les informations prospectives.

Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés par les informations prospectives, il pourrait exister d'autres facteurs qui feraient que les résultats, les performances et les réalisations ne seraient pas ceux prévus, estimés ou voulus. Ces facteurs sont, entre autres : les modifications aux lois, les changements au sein de la direction, l'incapacité d'obtenir du financement supplémentaire, la hausse de la concurrence, la possibilité que l'opinion et la perception du public à l'égard de l'industrie de la marijuana médicale et de la marijuana destinée aux adultes puissent faire obstacle à la croissance du marché et à l'obtention de l'approbation de l'État, ainsi que les changements réglementaires et politiques.

Rien ne garantit que ces informations s'avèrent exactes ou que les attentes et les estimations de la direction à l'égard des faits nouveaux, des circonstances et des résultats futurs se matérialiseront. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les résultats et les événements prévus dans les informations prospectifs peuvent différer sensiblement des résultats et des événements réels.

En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder trop de confiance aux informations prospectives. Toutes les informations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont faites à la date de celui-ci. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces informations prospectives, sauf si la loi l'exige. De plus, la Société n'assume aucune responsabilité pour les informations divulguées portant sur toute autre société mentionnée dans le présent communiqué.

Au nom du conseil d'administration d'Ikänik Farms Inc.

