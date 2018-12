Le Gouvernement du Japon met en lumière les opportunités s'offrant aux startups françaises souhaitant évoluer au sein de l’écosystème innovant japonais

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/790959/Government_of_Japan_Logo.jpg )



Intitulé "Ouverture du business : tirer profit des opportunités de croissance du Japon", l'événement a été soutenu par l'Organisation Japonaise du Commerce Extérieur (JETRO) à Paris et organisé en collaboration avec Tech In France.

La table-ronde, animée par la journaliste Christine Colmont, a réuni trois intervenants : Ren Ito, Directeur Général de Mercari Europe ; Kei Shimada, Directeur de l'innovation, Leader of Digital Makers Lab, IBM Japon ; et Joanna Kirk, co-fondatrice de Startup Sesame (l'un des plus grands réseaux européens d'événements Tech).

Plus d'une douzaine d'entrepreneurs et dirigeants de start-ups françaises ont participé au débat avec leurs homologues japonais. Les participants ont discuté de l'évolution des start-ups japonaises, du renforcement de l'écosystème japonais en vue d'une collaboration de plus en plus mondiale ainsi que de la manière dont les start-ups françaises peuvent tirer parti de l'évolution du climat économique au Japon.

En tant que troisième économie mondiale, le Japon a renforcé son écosystème lié à l'innovation afin d'intégrer le dynamisme existant au-delà de ses frontières. L'initiative politique Abenomics, favorable aux entreprises, a permis de développer un environnement réglementaire plus efficace pour la transformation des entreprises et le soutien aux startups. Cette année, le Gouvernement du Japon a lancé le programme de soutien aux startups, dénommé J-Startup, dont le but est de promouvoir le développement des startups japonaises à l'étranger et favoriser la création de licornes.

Comme en témoigne le succès de la licorne Mercari, la scène des startups japonaises est en pleine mutation. L'Open innovation s'est accélérée dans le monde entier et IBM Japon (entreprise soutenant le programme J-Startup) prend des mesures concrètes en construisant un écosystème collaboratif pour favoriser la croissance des start-ups mondiales en associant leurs produits innovants aux actifs IBM tels que les services cognitifs, analytiques et cloud, pour répondre aux besoins des clients dans le monde.

Le programme J-Startup vise non seulement à incuber des startups compétitives à l'échelle mondiale, mais aussi à inviter et à soutenir les startups et entrepreneurs qui arrivent sur le marché. Il s'inscrit dans le cadre de l'engagement coopératif de soutien startups signé en juillet 2018 entre les gouvernements japonais et français.

Ren Ito, CEO de Mercari Europe, commente « Lorsque Mercari a été fondée, il n'y avait pas de grand marché de consommateur à consommateur. Notre approche a donc été de créer ce nouveau marché et d'identifier nos principaux utilisateurs. Travailler en partenariat avec ces nouveaux marchés et faire partie d'un écosystème où les entreprises peuvent facilement collaborer a été un levier essentiel de notre croissance. Nos clients passent désormais autant de temps sur notre application qu'ils n'en passent sur les réseaux sociaux. Ainsi, nous sommes devenus non seulement un site transactionnel, mais aussi un réseau social où nous apportons une valeur unique au parcours du consommateur. »

Kei Shimada, Directeur de l'innovation, Chef du Digital Makers Lab, IBM Japon, commente : « En plus de notre accélérateur IBM BlueHub, partenaire de l'initiative J-Startup, la nouvelle branche d'innovation d'IBM Japon dénommée « Digital Makers Lab », est en train de déployer un programme de collaboration destiné aux startups. Il vise un partenariat holistique avec des accélérateurs, des sociétés de capital-risque et des universités du monde entier pour créer de nouvelles solutions communes bénéficiant à nos clients. La France ayant une longueur d'avance quant au développement de startups compétitives à l'échelle mondiale, nous sommes impatients d'explorer les opportunités qui profiteront à nos clients issus des deux pays ainsi qu'à nos startups. »

Joanna Kirk, co-fondatrice de la startup Sesame, Directrice générale de StartHer et responsable chez Techfugees France, déclare : « L'écosystème des startups françaises est incroyablement passionnant. Paris s'est fait une place de choix dans le domaine des startups et de l'innovation notamment grâce au profond changement d'état d'esprit des entrepreneurs et du monde des affaires français mais aussi grâce à la multiplication des initiatives déployées par les organismes publics et la communauté Tech. Aujourd'hui, il est possible de multiplier les partenariats entre les startups françaises et japonaises, particulièrement en créant des communautés capables de coordonner les principaux atouts et de mieux comprendre les nouveaux publics et marchés. »

Le Gouvernement du Japon continue de transformer son marché en un environnement commercial favorable pour répondre aux besoins des entreprises du monde entier en leur offrant un environnement à forte valeur ajoutée qui leur permet de se développer et de prospérer. Le pays crée de nouvelles opportunités intéressantes dans une économie qui aligne sa réglementation sur celle d'autres économies avancées afin de permettre une transition harmonieuse pour les sociétés prêtes à émerger sur de nouveaux marchés porteurs.

Vous pouvez en découvrir davantage sur le Gouvernement du Japon en cliquant ici.

