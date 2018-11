Le gouvernement indien, Mission Innovation et le Rocky Mountain Institute lancent le Prix mondial du refroidissement

« Le Gouvernement indien appuie ce défi de l'innovation dont le but est de développer une technologie durable et efficace offrant un confort thermique à tous, et invite les candidats du monde entier à présenter leur candidature au Prix mondial du refroidissement », a déclaré Dr. Harsh Vardhan, ministre des Sciences et de la Technologie, des Sciences de la terre, de l'Environnement, de la Foresterie et du Changement climatique de l'Union au Sommet mondial de l'innovation en refroidissement de New Delhi.

Le prix bénéficie du soutien du Gouvernement indien et de Mission Innovation, et sera administré par le Rocky Mountain Institute, Conservation X Labs, l'Alliance for an Energy Efficient Economy, et l'Université CEPT. La coalition du Prix identifiera la technologie de refroidissement innovante et facilitera son incubation, sa commercialisation, et au final, son adoption en masse dans le monde entier.

« Une technologie développée par le biais du Prix mondial du refroidissement a le potentiel de capturer un marché de 20 milliards USD et de transformer le marché mondial pour le mieux », a ajouté Iain Campbell, Senior Fellow, Rocky Mountain Institute.

Le réchauffement des températures mondiales, la croissance de la population, la hausse des revenus et l'urbanisation entraîneront une augmentation stupéfiante de cinq fois la demande en énergie pour les climatiseurs dans les pays non membres de l'OCDE, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par le Rocky Mountain Institute. Le rapport, « Solving the Global Cooling Challenge » (Relever le défi du refroidissement dans le monde) a déterminé que les mesures de statut quo, bien qu'elles soient importantes, sont insuffisantes pour surmonter l'impact de la croissance projetée des climatiseurs individuels sur l'énergie et les émissions et appelle à une solution réduisant de cinq fois l'impact sur le climat.

« Si nous ne faisons rien aujourd'hui pour réduire l'impact mondial croissant de la climatisation sur notre climat, cela risque de dérailler nos meilleurs efforts en termes de réponse à l'objectif sur les émissions de l'Accord de Paris », a commenté Sir Richard Branson, Ambassadeur du Prix.

Selon le rapport, une technologie gagnante pourrait éviter jusqu'à 100 gigatonnes d'émissions de carbone d'ici 2050, et mettre le monde en voie de réduire de jusqu'à 0,5˚C le réchauffement planétaire d'ici 2100.

À propos du Rocky Mountain Institute

Le Rocky Mountain Institute (RMI)—une organisation à but non lucratif indépendante fondée en 1982—transforme la consommation énergétique mondiale pour créer un futur à faible émission de carbone, propre, prospère et sûr.

SOURCE Rocky Mountain Institute