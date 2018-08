Le gouvernement japonais et le comité Japan World Expo 2025 soutiennent de concert les activités de candidature pour accueillir l'Exposition universelle 2025

- Rassembler les secteurs publics et privés et Pokémon avant la décision sur le pays hôte qui sera prise en novembre -

TOKYO, 31 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Le gouvernement du Japon et le Comité Japan World Expo 2025 (ci-après « le Comité ») ont mené des activités dans le pays et à l'étranger en vue d'accueillir l'Exposition universelle 2025. À compter du 21 juillet, le Comité a pris l'initiative de lancer une campagne événementielle dans laquelle Pokémon, l'un des « Envoyés spéciaux (personnages servant de mascottes) » du Comité, encourage les activités de candidature au Pokemon Center Mega Tokyo dans le quartier d'Ikebukuro, et ailleurs au Japon, dans le cadre des efforts visant à remporter la candidature pour accueillir l'Exposition universelle.

Photo : site de la campagne



https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105049/201807256312/_prw_PI1im_lo8G2q8J.jpg

(Vidéo : https://youtu.be/u2_Ra917I-4)

Le site web de la campagne « Pokemon EXPO Type Check » a été lancé en juin pour aider les gens à apporter leur soutien aux activités de candidature avec Pokémon, et la distribution « de produits originaux mettant en vedette Pokémon et la candidature à l'Exposition universelle » a démarré le 21 juillet, dans la deuxième phase de la campagne. Au Japon, où les vacances d'été ont déjà commencé, de nombreuses personnes, principalement des enfants et des jeunes, affluent quotidiennement dans 26 centres ou magasins consacrés aux Pokémon (installations pour offrir des informations sur Pokémon et vendre des produits Pokémon) répartis dans tout le pays, où des produits originaux sont distribués.

Le Pokemon Center Mega Tokyo à Ikebukuro, l'un des sites de la campagne, était rempli d'enfants munis de smartphones et de fans de Pokémon venus du Japon et de l'étranger.

Dans le cadre de la campagne « Pokemon EXPO Type Check », chaque visiteur est identifié comme l'un des types désignés après avoir répondu à 10 questions sur Pokémon et l'Exposition universelle. Ensuite, chaque visiteur peut recevoir une photographie originale (à titre de certificat de soutien) prise avec Pokémon et qui varie en fonction des différents types. Cinquante-quatre Pokémon apparaissent dans le contrôle de type, ce qui permet aux visiteurs de vibrer à propos de l'image Pokémon qu'ils peuvent obtenir.

URL de la campagne « Pokemon EXPO Type Check » : https://pokemon-expo2025.jp/

Cette campagne est conçue pour aider les gens à prendre plaisir à soutenir la candidature du Japon pour accueillir l'Exposition universelle aux côtés de Pokémon. En fait, ce n'est pas seulement plaisant, mais cela constitue aussi une activité dotée de signification sociale. Pour justifier l'accueil de l'Exposition universelle, le Japon s'engage à contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies. Le certificat de chaque supporter de « Pokemon EXPO Type Check » mentionne le résultat de l'analyse du type comme l'un des objectifs. Autrement dit, les visiteurs peuvent évoquer l'Exposition universelle et les ODD par le biais de Pokémon tout en s'amusant, ce qui constitue une importante activité éducative sur les questions sociales pour les jeunes générations.

Comme l'organisation de l'Exposition universelle va être décidée en novembre, cette année, la campagne de chaque pays candidat entre dans la dernière ligne droite. Pour contribuer à la réalisation des ODD, le Japon, dont le thème est « Concevoir la société de demain pour vivre nos vies », a abordé l'idée de faire travailler l'Exposition universelle à la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les pays du monde plutôt que de se développer en tant que telle. Pour concrétiser le concept de « caractère inclusif » attribué aux ODD, le Japon mène des activités autour de sa candidature qui impliquent non seulement le gouvernement et les hommes d'affaires, mais aussi le grand public, notamment les enfants et les jeunes. Pokémon, populaire parmi les jeunes qui n'ont jamais participé à une Exposition universelle, et un célèbre amuseur du Japon sont devenus des « envoyés spéciaux » qui vont servir de pont entre les objectifs de l'État et les intérêts des citoyens.

Si le Japon remporte sa candidature pour accueillir l'Exposition universelle, ce sera le premier évènement de la sorte à se tenir au Japon depuis 20 ans, à savoir depuis que la préfecture d'Aichi a accueilli l'Exposition universelle 2005. L'Exposition universelle 2025 attirera l'attention des pays voisins, mais aussi celle du monde entier grâce à l'aide de la grande portée de Pokémon.

*Si une image de Pokémon ou un contenu graphique pertinent sont utilisés, veuillez indiquer le crédit suivant. (C) 2018 Pokemon. (C) 1995-2018 Nintendo/ Creatures Inc./ GAME FREAK inc.

Logo 1 : Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie



(https://kyodonewsprwire.jp/img/201807256312-O3-eAp67LKF)

Logo 2 : Logo de la candidature du Japon à l'Exposition universelle 2025



https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105049/201807256312/_prw_PI4im_C32ueACf.jpg

