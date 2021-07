Le gouvernement néerlandais accorde une subvention DEI+ à PosHYdon, première production d'hydrogène vert offshore au monde

La Netherlands Enterprise Agency (RVO) a accordé une subvention de 3,6 millions d'euros au projet PosHYdon. PosHYdon est le premier projet pilote d'hydrogène vert offshore sur une plateforme de travail. Avec cette subvention, le consortium peut lancer toutes les activités pour ce projet pilote. Le reste du budget sera financé par les partenaires du consortium.

LA HAYE, Pays-Bas, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- René Peters, directeur commercial de Gas Technologies TNO et initiateur du Programme énergétique de la mer du Nord : « PosHYdon est le meilleur exemple d'intégration des systèmes dans la mer du Nord. Dans de nombreuses études, l'hydrogène est considéré comme le maillon manquant de la transition énergétique et sujet de beaucoup de discussions autour de toutes les opportunités qu'il offre. Mais ici, au large de la côte de Scheveningen, les dires vont se concrétiser. PosHYdon nous apprendra beaucoup sur les prochaines décisions qui doivent être prises pour une production d'hydrogène vert sans danger et à grande échelle en mer. La production d'hydrogène vert en mer permettra de développer des parcs éoliens à grande échelle. L'énergie éolienne est ensuite directement convertie en hydrogène vert et peut être transportée par l'infrastructure gazière existante. C'est pourquoi les projets éoliens en mer peuvent être réalisés plus rapidement à des coûts beaucoup plus faibles pour la société. Je suis donc très heureux que nous puissions maintenant progresser avec PosHYdon. »