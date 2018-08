Le Grand Prix International de courses de drones débute à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine

CHONGQING, Chine, 24 août 2018 /PRNewswire/ -- Le Grand Prix international de courses de drones - International Drone Racing Grand Prix (IDRGP) -, l'une des courses de drones les plus influentes au monde, se déroule pour la première fois dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, du 23 au 25 août.

La compétition, qui se déroule dans le cadre de la Smart China Expo (SCE) 2018, implique principalement des drones de course, également appelés drones de traversée. Contrairement aux drones à caméra ordinaires qui sont axés sur la stabilité et la sécurité, les drones de course sont généralement plus petits et plus légers et s'attachent à la flexibilité et à la vitesse, cette dernière oscillant, à son maximum, entre 140km/h et 160km/h.

« Nous avons déjà préparé des casques de réalité virtuelle pour les participants qui peuvent en faire l'expérience à la première personne », a déclaré Zheng Xiaoting de Geek Park. « En tant qu'évènement international, la course augmentera la popularité des sports liés aux drones parmi les jeunes Chinois et stimulera le développement de ce secteur. »

L'évènement a attiré des participants de haut niveau de six pays : Chine, Allemagne, Thaïlande, Singapour, Canada et Autriche.

Il est accueilli par le gouvernement municipal de Chongqing, le ministère des Sciences et de la Technologie, le ministère de l'Industrie et des Technologie de l'information, l'Académie chinoise des sciences, l'Académie chinoise de l'ingénierie et l'Association chinoise des Sciences et de la Technologie. Il est organisé par la Commission économique et des Technologies de l'information de Chongqing, une filiale de Xinhua, et le gouvernement populaire du district de Banan à Chongqing. Il est organisé conjointement par le Chongqing Center of China Economic Information Service, exécuté par Beijing Legends Geek Management Consulting Co., Ltd. et il bénéficie du soutien de Shenzhen Yuyu Culture Communication Co., Ltd.