Le gratte-ciel 56 Leonard, chaleureusement salué par la critique, a été nommé grand bâtiment de la décennie

NEW YORK, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- 56 Leonard, la tour de 60 étages chaleureusement saluée par la critique, conçue par les architectes de renommée mondiale Herzog & de Meuron, lauréats du prix Pritzker et par le promoteur Alexico Group, a été reconnue pour avoir redéfini la silhouette de la ville de New York. L'emblématique tour située à TriBeCa a été désignée comme l'un des 10 bâtiments les plus importants de la ville de New York pour la décennie qui s'achève par Curbed New York, une publication sur l'immobilier et le design urbain américains.