Le grémil des champs obtient le certificat d'obtention végétale en Europe et aux États-Unis

WINSTON-SALEM, Caroline du Nord, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- Natures Crops International, fabricant d'huiles spéciales pour compléments alimentaires, nutraceutiques, aliments et produits de soins personnels, annonce que trois variétés de la marque Ahiflower® (le grémil des champs ou Buglossoides arvensis) ont été enregistrées et protégées en vertu des programmes européens et américains de protection des obtentions végétales (POV). Au total, cinq variétés ont été enregistrées et protégées avec succès au Royaume-Uni, dans l'UE et aux États-Unis, ce qui a permis de leur accorder la protection de la propriété intellectuelle et des droits exclusifs. Pour obtenir la certification POV, les nouvelles variétés végétales doivent faire l'objet de vérifications. Il convient en effet de s'assurer qu'il s'agit de nouvelles variétés, qu'elles sont innovantes, distinctes, uniformes et stables.

« L'innovation agricole démontrée dans l'obtention de la certification POV a continué de progresser et ce qui était auparavant considéré comme une mauvaise herbe commune est désormais une culture spéciale d'oléagineux de grande valeur, cultivée sur des milliers d'acres par des agriculteurs britanniques », a déclaré Simon Meakin, vice-président en charge de l'agronomie et des OGM pour les activités au Royaume-Uni de Natures Crops International, Ltd. « Le grémil des champs suscite un intérêt considérable en tant qu'alternative à l'huile de poisson validée scientifiquement et produite de manière durable et régénérative. En raison de la valeur qu'offre cette minuscule plante, nous avons la responsabilité de la protéger. »

Les graines de grémil des champs contiennent l'huile oméga-3-6-9 la plus riche que l'on puisse trouver dans la nature, provenant d'une plante non OGM. Le grémil des champs contient un profil oméga unique et complet, comprenant l'ALA et une combinaison équilibrée de SDA et de GLA. Il a également été démontré que l'huile de grémil des champs se convertit facilement en oméga-3 EPA et en DHA.

« Le Brexit a placé l'agriculture et les agriculteurs britanniques face à un certain nombre de défis, et la création d'une entreprise prospère autour de cultures à haute valeur et à faibles intrants comme le grémil des champs élargit les opportunités pour les producteurs, tout en étant bon pour l'environnement », a déclaré Andrew Hebard, fondateur et PDG de Natures Crops International. « La culture du grémil des champs devrait devenir une culture oléagineuse de plus en plus importante à l'avenir, exclusivement cultivée au Royaume-Uni en se fondant sur des pratiques agricoles régénératives. »

À propos de Natures Crops International

Fabricant d'huiles spécialisées pour les compléments alimentaires, les nutraceutiques, les aliments et les produits de soins personnels, Natures Crops produit des huiles à partir de cultures de la plus haute qualité avec des producteurs qui suivent des protocoles stricts de gestion régénérative pour assurer la durabilité, la biodiversité, la traçabilité et la préservation de l'identité. Natures Crops veille à ce que les cultures produites soient cultivées, transformées, emballées et livrées d'une manière sûre, durable, traçable et rentable. L'entreprise exerce ses activités à l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada, et au Royaume-Uni, et son siège social se trouve en Caroline du Nord. Pour plus d'informations, veuillez écrire à l'adresse suivante : [email protected] .

