Le Groupe Adecco : Résultats du T2 2022 - croissance de la part de marché, solides croissance et marge

ZURICH, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- ANNONCE AD HOC en application de l'article 53 du Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange

FAITS MARQUANTS

Augmentation organique de 4 % sur 12 mois (RJC, rajustée en fonction des jours commerciaux), en hausse sur l'ensemble des 3 unités d'exploitation

Solides performances pour la région APAC (+14 %), LHH Recruitment Solutions (+12 %) et Akkodis (+14 %)

Mise en œuvre du plan d'investissement avec agilité, entraînant une croissance relative du chiffre d'affaires chez Adecco de plus de 400 points, en plus d'une amélioration de plus de 400 point de base au premier trimestre

Augmentation du bénéfice brut organique (+7 %) par rapport à l'année précédente et des frais de placement permanent (+38 %)

Solide amélioration de la marge brute (+21,1 %), +100 points de base, grâce à l'évolution du portefeuille, au mix et aux prix positifs

Solide marge d'EBITDA hors éléments exceptionnels (3,5 %), comme prévu, reflétant le plan d'investissement d'Adecco et la contribution modérée de LHH

Propriété à 100 % d'AKKA; 20 millions d'euros de synergies sécurisées pour 2022, avec des revenus annualisés de fin d'année dépassant les 40 millions d'euros

Taux de disparition en juin : 4 %; les volumes de juillet sont aussi légèrement supérieurs aux niveaux du deuxième trimestre

Denis Machuel, PDG du groupe Adecco, a déclaré :

« Le Groupe a progressé ce trimestre dans plusieurs domaines importants : l'intégration d'Akkodis est en bonne voie et l'activité combinée a généré une croissance saine; Adecco a augmenté sa part de marché et a montré des signes encourageants de redressement aux États-Unis; et l'entreprise LHH Recruitment Solutions et les entreprises numériques, y compris Ezra et Hired, ont continué à enregistrer de solides performances. En même temps, il est clair qu'il y a d'autres possibilités d'amélioration du rendement pour atteindre notre plein potentiel. Au cours de mon premier mois en tant que PDG du Groupe, j'ai passé beaucoup de temps à visiter nos marchés, à interagir avec nos opérations, à écouter nos clients et à rencontrer nos employés. Je suis convaincu que nous avons d'excellentes entreprises et des gens fantastiques à travers l'organisation. Identifier les leviers et ensuite les mettre en œuvre pour améliorer la performance est ma priorité absolue. Le Groupe continue de mettre l'accent sur l'exécution de sa stratégie, l'amélioration de la productivité à partir de ses investissements et l'augmentation de sa part de marché en étant le partenaire de choix de ses clients et des talents qu'il sert. »

