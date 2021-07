Le groupe Affidea réalise avec succès l'acquisition stratégique du groupe CDC et devient le plus grand prestataire de soins médicaux ambulatoires en Italie

- Affidea compte 308 centres en Europe, qui accueillent près de 10 millions de patients chaque année

- Cette nouvelle acquisition fait d'Affidea le plus grand fournisseur de services d'imagerie diagnostique et de soins ambulatoires, doublant ainsi sa taille en Italie

- Le groupe CDC est le leader du secteur de la santé au travail, des laboratoires et des soins de santé privés dans le Piémont. Il s'agit de la cinquième acquisition réalisée par Affidea au cours des six derniers mois

LA HAYE, Pays-Bas, 4 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Affidea a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 100 % du groupe Centro Diagnostic Cernaia | CDC, un prestataire de services médicaux ambulatoires renommé dans la région du Piémont, au nord de l'Italie. Grâce à cette acquisition, Affidea renforce sa présence en Italie et devient le plus grand prestataire de services médicaux ambulatoires du pays, avec un portefeuille diversifié de services médicaux.

Avec cette acquisition, au niveau européen, le réseau d'Affidea atteint 308 centres dans 15 pays, travaillant avec près de 11 000 professionnels et accueillant environ 10 millions de patients chaque année. Affidea a fait ses preuves en ajoutant et en intégrant avec succès plus de 125 nouveaux centres au cours des cinq dernières années.

Depuis près de 50 ans, le groupe CDC est l'un des prestataires de soins de santé les plus importants et les plus dynamiques du nord de l'Italie, où il développe une offre intégrée de soins diagnostiques sur ses 32 sites répartis dans toute la région. CDC offre à ses 1,2 million de patients un large éventail de services médicaux dans les domaines suivants : analyses de laboratoire, consultations de spécialistes, imagerie diagnostique, physiothérapie et santé au travail. La société effectue chaque année plus de 3,7 millions de tests de laboratoire, 420 000 visites de spécialistes et environ 500 000 examens d'imagerie diagnostique. Elle travaille avec plus de 1 300 professionnels, dont 900 sont des membres du personnel médical. En raison de son expertise médicale réputée et de ses services de haute qualité basés sur une approche centrée sur le patient, CDC est devenu le fournisseur privilégié des assureurs de soins de santé privés et de plus de 8 000 entreprises privées dans le nord de l'Italie.

En Italie, les activités combinées d'Affidea et de CDC comptent plus de 2 500 professionnels, dont près de 2 000 membres du personnel médical. Avec un vaste réseau de 54 centres médicaux et de 60 points de collecte de sang, la société servira au total environ 2,2 millions de patients par an, tout en développant son réseau son réseau d'imagerie diagnostique et de soins contre le cancer, les consultations médicales, les analyses de laboratoire, la physiothérapie grâce à une capacité renforcée en matière de services de santé pour les entreprises, ce qui permettra à Affidea d'être l'un des fournisseurs de soins de santé préférés des entreprises et des assureurs de santé privés.

Giuseppe Recchi, PDG du groupe Affidea, a déclaré : « La stratégie d'Affidea visant à se positionner comme un leader des soins de santé dans chaque pays où la société exerce ses activités continue de progresser. L'acquisition de CDC fait suite à notre récente entrée sur le marché britannique et à nos récentes expansions en Croatie, en Espagne et en Irlande du Nord. En Italie, qui est l'un des marchés de services de santé les plus développés d'Europe, nous sommes désormais le plus grand fournisseur médical de services ambulatoires et d'imagerie diagnostique. La maîtrise de notre échelle et notre excellence clinique dans les 15 pays dans lesquels nous sommes présents renforcent notre capacité à offrir des soins de haute qualité centrés sur le patient. Nous utilisons les meilleures technologies et un savoir-faire médical fondé sur les compétences uniques de plus de 4 400 médecins qui se sont engagés à servir les patients selon les normes cliniques les plus élevées. Cet investissement en Italie marque une avancée significative de la stratégie de croissance d'Affidea, dans la mesure où il accélère notre processus de transformation qui nous permettra de fournir un modèle intégré de services de soins ambulatoires et d'imagerie numérique, tout en nous appuyant sur une présence géographique permettant de rivaliser avec les leaders nationaux. Notre capacité unique et constante à mener à bien des intégrations a fait de l'entreprise le partenaire de choix des principaux opérateurs locaux, ce qui nous permet d'offrir un plus large éventail de services à nos patients. Notre ambition est de plus que doubler notre taille dans les trois prochaines années. »

Luigi Bocchiotti, PDG du groupe CDC, a quant à lui affirmé : « Compte tenu de l'évolution constante du paysage des soins de santé, le groupe CDC, une entreprise familiale qui a 50 ans d'histoire, a décidé de faire partie du groupe Affidea, pour maintenir son leadership dans la région du Piémont et développer sa présence au niveau national. Ce choix a été déterminé par les principes fondamentaux communs qui ont toujours distingué le groupe CDC, tels que l'excellence du service offert à nos patients, médecins et entreprises, et l'efficacité d'un modèle d'entreprise organisationnel basé sur la qualité. Nous nous mobiliserons tous personnellement, avec le même esprit et le même engagement qui ont fait leurs preuves jusqu'à présent, pour poursuivre les objectifs et les défis futurs du nouveau groupe. »

Fabio Silo, directeur national d'Affidea Italie, a ajouté : « Ensemble, Affidea et CDC, nous constituons un partenaire de santé solide et de confiance dans toute l'Italie. Nos capacités conjuguées donneront naissance à une entreprise dotée de grandes compétences en gestion globale du parcours des patients et capable d'offrir des soins de haute qualité centrés sur le patient à grande échelle. Le renforcement de notre présence en Italie et la large couverture de nos services médicaux nous placent dans la meilleure position pour offrir à nos patients un accès plus large à des soins de haute qualité. La stratégie de croissance d'Affidea Italie pour les prochaines années sera basée sur la consolidation du marché, ainsi que sur l'expansion de nos services médicaux. »

Le cabinet d'avocats Pedersoli a été le conseiller juridique d'Affidea, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici a fait office de conseiller fiscal et PwC a effectué l'audit financier préalable.

Affidea diversifie son modèle commercial et affiche un fort intérêt pour la croissance

Le groupe CDC est la cinquième acquisition réalisée par Affidea au cours des six derniers mois. En décembre 2020, Affidea a annoncé l'acquisition de Sveti Rok, un fournisseur de soins ambulatoires réputé basé à Zagreb, en Croatie. En janvier 2021, la société a annoncé l'acquisition de Clinica Gamma en Espagne et, en mars, Affidea a réalisé l'acquisition d'Orthoderm en Irlande du Nord et de la clinique Fortius au Royaume-Uni.

En Italie, Affidea a jusqu'à présent effectué plus de 600 000 examens de diagnostic et 2,4 millions de tests de laboratoire par an, accueillant plus d'un million de patients chaque année. Cette nouvelle expansion en Italie intervient après les acquisitions de Medicenter et NSL en 2019, deux fournisseurs de services médicaux ajoutés pour améliorer le portefeuille de soins ambulatoires de l'entreprise et renforcer sa position d'acteur majeur du secteur privé de la santé au-delà de l'imagerie diagnostique.

SOURCE Affidea BV