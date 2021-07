Le Groupe Automotive Transformation a été créé pour révolutionner la vente de véhicules en permettant des milliards de dollars de ventes en ligne et de rentabilité

En intégrant les données, les produits, les services et les technologies de l'ensemble de son portefeuille, le groupe mettra en relation le constructeur automobile, les financiers, les concessionnaires et les consommateurs de la manière la plus efficace possible : une première dans le secteur. Un élément essentiel est la connexion des données financières, le fil conducteur des ventes de véhicules neufs et d'occasion. L'intégration transparente de ces données permettra de lever les obstacles à l'offre d'une expérience client « omni-canale » complète, mêlant salles d'exposition physiques et monde virtuel, de la première vente à la revente en passant par l'après-vente.

Les gains commerciaux offerts sont considérables. Sur la base des 77 millions de voitures neuves vendues dans le monde en 2020, pour une valeur de 2,5 billions de dollars**, une augmentation de 1 % des ventes en ligne équivaudrait à 25 milliards de dollars de recettes. Ceci, sans compter le potentiel des ventes mondiales de voitures d'occasion ; les prévisions pour l'Europe seulement sont de 357 milliards d'euros* en 2025.

Le Groupe Automotive Transformation cherche également à aider ses clients à améliorer leur rentabilité. En tirant parti de ses produits et services pour réduire la durée des transactions et les coûts des processus de vente, le secteur pourrait générer 2,2 milliards de livres sterling supplémentaires par an en termes de rentabilité globale, sur la base de 142 livres sterling de plus par vente de véhicule neuf.***

Le nouveau groupe traite déjà une transaction toutes les 3,5 minutes (4,25 milliards de dollars par an) et possède une expérience et une échelle opérationnelle inégalées dans le secteur. La société sert plus de 20 constructeurs automobiles dans plus de 10 000 sites répartis dans 96 pays.

Commentant le lancement du Groupe Automotive Transformation, le président David Riemenschneider a déclaré : « La numérisation du processus de vente progresse à un rythme effréné. Le marché de l'automobile, qui est l'un des plus importants au monde, était à la traîne par rapport aux autres secteurs en termes de vitesse de transition vers la vente en ligne mais cela change rapidement. Jusqu'à présent, le coût et la complexité de l'intégration de chaque élément d'une expérience en ligne et hors ligne en une expérience omni-canale cohérente pour la marque ont empêché la mise en œuvre à grande échelle. Le Groupe Automotive Transformation vise à changer cela. En reliant les points, nous permettrons aux constructeurs automobiles, aux financiers et aux détaillants d'exploiter l'énorme potentiel et les gains d'efficacité du processus de vente actuel et de la chaîne de valeur globale. Et c'est maintenant qu'il faut agir. »

Christian Erlandson, PDG, ajoute : « Depuis que nous avons annoncé la fusion entre Autofutura et GForces, nous avons engagé des discussions stratégiques avec certains des plus grands acteurs du secteur. Cela démontre à quel point l'industrie automobile est dynamique et à quelle vitesse elle évolue vers la numérisation. Nous offrons quelque chose de vraiment unique. En connectant les véhicules et les consommateurs, en proposant la bonne offre, au bon moment, au bon client, puis en facilitant la transition transparente d'un véhicule à l'autre, nous rationalisons le parcours du client, dès la première transaction. Nous sommes convaincus que les entreprises que nous soutenons n'auront pas seulement des clients plus heureux et plus fidèles mais qu'elles connaîtront également un succès encore plus grand grâce aux gains d'efficacité substantiels qu'elles auront réalisés. »

*, **Données sur les ventes de voitures et les prévisions (Frost & Sullivan, mai 2021)

***Calculs basés sur les calculs du secteur de la vente au détail au Royaume-Uni, exclusifs au Groupe Automotive Transformation, et sur les ventes mondiales de voitures neuves en 2020 (77 millions par an).

SOURCE Automotive Transformation Group