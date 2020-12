Le groupe BioUrja a finalisé l'acquisition des activités opérationnelles d'Energy Alloys

HOUSTON, 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- BioUrja Commodities, LLC, qui fait partie du groupe BioUrja (« BioUrja ») de Houston, au Texas, a achevé son acquisition des activités opérationnelles et du nom commercial d'Energy Alloys. L'acquisition s'est limitée à l'acquisition du capital dans les entités d'Energy Alloys qui n'étaient pas des débiteurs faisant l'objet de la récente procédure de faillite impliquant Energy Alloys, LLC et ses filiales débitrices. La transaction n'a pas inclus les actions des entités débitrices d'Energy Alloys, qui ne sont pas opérationnelles, ni aucun autre actif restant détenu directement par les entités débitrices d'Energy Alloys.

Le groupe BioUrja possède actuellement Hamilton Metals, LLC, un fournisseur mondial de produits en alliage métallique résistant à la corrosion et de produits tubulaires utilisés dans le secteur de l'exploration et de la production d'énergie. Avec l'acquisition des sociétés opérationnelles d'Energy Alloys, l'entreprise de métaux combinés fournira des services de fabrication et des produits en alliage résistant à la corrosion aux clients des services pétroliers aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Dubaï, au Mexique et à Singapour. Le groupe BioUrja a l'intention de rebaptiser toutes ses opérations d'alliage métallique sous le nom de BioUrja Energy Alloys.

BioUrja a été fondée en 2006 par Amit Bhandari et c'est une entreprise de premier plan dans le domaine du commerce et de la fourniture de produits énergétiques et agricoles. Elle se concentre sur l'éthanol, les produits raffinés, l'énergie électrique, les tubes métalliques, les céréales et les ingrédients pour l'alimentation animale. Le groupe est l'une des plus grandes entreprises énergétiques privées de la région de Houston, avec un chiffre d'affaires annuel moyen de plus de 3 milliards de dollars. La puissance financière et la vaste expérience du groupe BioUrja en tant que fournisseur mondial de produits en alliage résistant à la corrosion fourniront aux entreprises d'Energy Alloys acquises les outils et les ressources nécessaires pour continuer à fournir un niveau de service élevé, adapté aux besoins individuels de chaque client.

Amit Bhandari, président et directeur général de BioUrja, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir finalisé l'acquisition des activités opérationnelles et du nom commercial d'Energy Alloys, qui nous aidera à devenir un acteur dominant dans le secteur des alliages résistants à la corrosion et des produits tubulaires sur le marché des services d'exploration pétrolière et gazière. Nous pouvons désormais atteindre de nouvelles zones géographiques et fournir davantage de services à notre clientèle croissante. Nous sommes heureux de faire partie des quelques entreprises en croissance de notre secteur et nous sommes fiers de notre capacité à naviguer dans le récent environnement économique troublé en nous développant, plutôt qu'en se contractant. Nous sommes honorés d'avoir tant de nouvelles personnes formidables d'Energy Alloys qui rejoignent notre organisation. »

À propos du groupe BioUrja :

Le groupe BioUrja est un groupe de commerce et d'approvisionnement en énergie et en produits agricoles qui comprend entre autres BioUrja Trading, West Plains, Hamilton Metals, BioUrja Terminals & Land et BioUrja Capital. En 2019, le groupe a acquis Center Oil, et depuis 2017, il a également acquis l'ancien terminal de sables de fracturation et de pétrole brut de Dakota Plains à Newtown, dans le Dakota du Nord, et l'ancien terminal de LGN de Murphy Oil à Port Allen, en Louisiane. Le groupe étudie actuellement d'autres acquisitions pour étendre sa présence dans des secteurs connexes.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/942388/BioUrja_Trading_LLC_Logo.jpg

Related Links

https://www.biourja.com



SOURCE BioUrja Trading, LLC