Le groupe Bright Food a participé à la 5e CIIE et a continué à évoluer vers un développement de haute qualité

SHANGHAI, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Lors de la 5e Exposition internationale des importations de Chine (CIIE), le groupe Bright Food a une fois de plus présenté sa « plateforme mondiale de distribution alimentaire THE SMART CHAIN ». Au cours des cinq dernières années, le groupe Bright Food a adopté une posture plus ouverte et participé à la CIIE dans tous les aspects, domaines et canaux, présentant aux invités chinois et étrangers une image de marque plus internationale, plus axée sur le marché et plus professionnelle.

Bright Food Group exhibition area

La « plateforme mondiale de distribution alimentaire THE SMART CHAIN » du groupe Bright Food dispose du plus grand stand de l'espace alimentaire de l'exposition depuis cinq années consécutives. Les exposants venaient de 30 pays et régions, et représentaient des catégories telles que la viande, les produits aquatiques, les produits laitiers, les céréales et les produits oléagineux, le vin, les produits alimentaires de loisirs, les canaux de distribution, les services commerciaux, etc., permettant aux consommateurs chinois de goûter des saveurs du monde entier sans quitter leur pays.

Ces dernières années, le groupe Bright Food s'est concentré sur l'approvisionnement et la distribution de produits alimentaires à haute teneur en protéines pour répondre aux besoins du marché intérieur. La « plateforme mondiale de distribution alimentaire SMART CHAIN », qui a été créée à la suite de la CIIE, a joué pleinement son rôle de force principale et de ballast pour assurer une qualité de vie élevée au public, faisant du « sac de riz », du « panier de légumes » et du « pot de lait » des produits indispensables pour les consommateurs chinois.

En tant que pilier de l'approvisionnement alimentaire principal et secondaire de Shanghai, le groupe Bright Food est un groupe complet de l'industrie agroalimentaire qui combine l'agriculture moderne, la transformation et la fabrication des aliments, et la distribution alimentaire, avec les produits laitiers, la viande, le sucre, les céréales et l'huile, les légumes, les produits aquatiques et d'autres industries alimentaires à sa base, et dispose d'une chaîne mondiale de l'industrie alimentaire qui va du champ à l'assiette.

Le groupe s'engage à assurer l'approvisionnement alimentaire et à intégrer les ressources internes et externes, grâce à son réseau professionnel international, à bâtir une multinationale localisée compétitive dans son propre champ d'activité et dotée d'une influence de marque, et une marque alimentaire chinoise de premier plan avec une implantation mondiale et des opérations multinationales.

À l'avenir, le groupe Bright Food suivra également le rythme de la nouvelle ère en continuant de promouvoir un développement de haute qualité, en se concentrant attentivement sur la stratégie alimentaire à haute teneur en protéines, et en proposant plus de produits et services de haute qualité aux consommateurs chinois.

Liens des images en pièces jointes :

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434113

Légende : Espace d'exposition du groupe Bright Food

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1949942/Bright_Food.jpg

SOURCE Bright Food Group