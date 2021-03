Le groupe CamLy dévoile CamLy Platform et CamLyLife dans le cadre de son écosystème numérique visant à fournir des solutions technologiques au monde entier

CamLy Platform est une plateforme numérique qui offre aux utilisateurs un marché mondial de technologies d'investissement immobilier, tandis que CamLyLife est une plateforme d'affaires et de divertissement qui propose des expériences de simulation. Ces plateformes numériques ouvrent la voie à un Vietnam numérisé et font partie de l'écosystème numérique du groupe CamLy qui offre des solutions numériques au monde entier.

Ces deux sociétés sont les produits intellectuels de la fondatrice de CamLy, Mme Cam Ly Duong, une femme de tête et une pionnière dans le domaine de l'investissement immobilier international qui a levé plus de 500 millions de dollars US pour le marché immobilier nord-américain. En 2020, elle a été sélectionnée comme l'un des 25 meilleurs PDG mondiaux dans le domaine du conseil en immigration par le magazine Uglobal Immigration.

« La vision principale du groupe CamLy est d'offrir au monde le bonheur et la prospérité en investissant dans l'harmonie et l'humanité. Nous construisons des plateformes intégrant les technologies les plus modernes du monde pour élargir nos horizons. En appliquant l'esprit de « l'économie du partage » à nos projets, ces plateformes devraient créer des emplois pour la communauté vietnamienne et dans le monde entier. Notre objectif est de créer de la valeur pour l'humanité et, en même temps, d'amener le Vietnam sur la scène internationale en devenant la première entreprise vietnamienne dotée d'un produit et d'une plateforme technologiques à être cotée à la Bourse de New York », a déclaré Mme Cam Ly Duong.

CamLy Platform met en avant l'idée de « partage et de connexion » en rapprochant les promoteurs immobiliers du monde entier et en mobilisant les capitaux d'investissement rapidement et en toute sécurité à l'échelle internationale.

CamLy Platform vise à créer des millions d'emplois dans le secteur de l'immobilier mondial grâce à l'un de ses programmes, le Global Investment Ambassadors (GIA). Le programme forme les ambassadeurs à devenir des experts dans le domaine de l'investissement immobilier et leur permet d'identifier les opportunités d'investissement sur des marchés potentiels à l'échelle mondiale. Actuellement, CamLy Platform est opérationnelle au Vietnam, aux États-Unis et dans divers pays d'Asie.

CamLyLife est une plateforme technologique internationale de simulation qui vise deux milliards d'utilisateurs. Agissant à la fois comme une application d'entreprise et de divertissement, CamLyLife est un terrain de jeu humaniste qui aide les utilisateurs à développer leur activité, à expérimenter de nouvelles technologies telles que les Fintech et la Blockchain, dans un cadre créatif et virtuel.

CamLyLife améliore également l'expérience en ligne des utilisateurs en leur offrant une expérience virtuelle réaliste. Elle permet d'effectuer des transactions rapides, de disposer de données instantanées sur l'offre et la demande et d'établir des liens avec des sites web tels qu'AirBnB, Amazon et d'autres prestataires de services. Cette application peut servir à différents secteurs, notamment l'immobilier, le divertissement, l'éducation et la finance.

« L'année 2020 a été une année difficile pour les entreprises. Avec un état d'esprit positif, le groupe CamLy a trouvé de grandes opportunités de croissance grâce à CamLy Platform et CamLyLife. Nous continuerons à promouvoir nos deux plateformes, afin d'offrir au monde une expérience totalement nouvelle et de renforcer la position des Vietnamiens sur le marché international. Nous espérons que ces deux plateformes deviendront deux projets de start-up de type licorne et attireront des investisseurs du monde entier », a déclaré Mme Cam Ly Duong.

Mme CamLy Duong a également pour objectif d'accroître les efforts humanitaires de la marque, un sujet qui lui tient à cœur. Elle admire depuis longtemps M. Elon Musk pour son intelligence, sa grande vision et son engagement au service de l'humanité. La fondatrice du groupe CamLy s'efforce de suivre les traces d'Elon Musk. Elle est connue pour son grand amour et offre des dons inconditionnels. Mme CamLy Duong a créé la Fondation CamLy pour mener des activités de bénévolat. La technologie sera appliquée à la fondation pour renforcer l'esprit de volontariat dans le monde entier à l'avenir.

À propos du groupe CamLy

CamLy est composé d'un groupe d'entreprises de premier plan au Vietnam, dont ImmiCa, une entreprise majeure dans le domaine du conseil en investissement pour l'immigration américaine EB5 et USHome, un cabinet de conseil réputé en investissement immobilier aux États-Unis. Depuis 2019, CamLy a commencé à se lancer dans l'industrie technologique et a depuis lancé CamLy Platform et CamLyLife.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1472858/CamLy_Platform.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1472857/Camly_Founder.jpg

SOURCE CamLy Group