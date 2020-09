Le groupe CIECH améliore l'efficacité de la production de carbonate de soude et fait face à l'augmentation des prix des certificats de CO2 et des matières premières

VARSOVIE, Pologne, 23 septembre 2020 /PRNewswire/ -- au cours de la dernière année et demie, le groupe CIECH a procédé à plusieurs améliorations quant à la production du carbonate de soude dans les usines polonaises du groupe, qui représente une production annuelle de près de 1,5 million de tonnes. Ces activités ont permis au groupe d'assurer une production plus régulière, une exploitation plus efficace des matières premières dans les processus technologiques et une réduction du taux d'émission de CO2 par tonne de carbonate de soude produite. Le groupe poursuivra ses activités visant à réduire les émissions de CO2 d'environ 30 % au cours des cinq prochaines années par rapport à 2019, ce qui, malgré la hausse des prix des certificats de CO2, reste le principal défi pour les fabricants de soude. Couplé à l'augmentation des dépenses d'investissement visant à réduire les émissions, cela pourrait entraîner une pression sur l'augmentation des prix de la soude sur le marché européen.

La production de carbonate de soude est gourmande en énergie – les deux usines polonaises du groupe disposent de centrales thermiques et électriques dédiées qui fournissent la vapeur industrielle nécessaire à la production de carbonate de soude. L'efficacité énergétique est l'un des facteurs déterminants en ce qui concerne les dépenses liées à la production et la compétitivité de la production de soude.

« Conformément à notre stratégie, nous avons travaillé sans relâche cette dernière année et demie pour améliorer l'efficacité de la production de soude. Les résultats de ces efforts sont notamment la réduction perceptible des arrêts de production imprévus, l'augmentation des niveaux réels de production de soude et la réduction des émissions de CO2 par tonne de soude produite, qui se traduisent par de réelles économies », a déclaré Dawid Jakubowicz, président du conseil d'administration de CIECH S.A.

Au cours de l'année dernière, le taux d'émission de CO2 par tonne de soude dans les usines polonaises a connu une réduction d'environ 2 %, ce qui permet de réaliser des économies de plusieurs millions de zlotys par an, alors que la capacité de production effective[1] a déjà augmenté d'environ 1,5 %. CIECH tire parti de la compétitivité grandissante découlant des activités du secteur de la planification des ventes et des opérations. CIECH a pu ainsi utiliser sa capacité de production tout en optimisant la quantité de matières premières requise dans le processus de production de soude. Le résultat en est un processus de production fluide et un niveau de stocks approprié.

« Et ce n'est qu'un début, car nous sommes en train de mettre en œuvre un plan visant à accroître l'efficacité de la production de soude. Nous prévoyons d'autres initiatives, notamment des actions importantes telles que le passage partiel au gaz dans notre usine d'Inowroclaw, ainsi que la mise au point de 150 initiatives liées au renforcement de l'efficacité de nos centrales thermiques et électriques. Ces efforts ont un impact considérable sur notre niveau de compétitivité et reflètent notre détermination à consolider notre position sur le marché du carbonate de soude en Europe centrale et orientale », a affirmé Dawid Jakubowicz.

Après avoir arrêté les activités de l'usine roumaine, qui produisait plus de 500 000 tonnes de soude par an, CIECH se concentre sur une exploitation optimale du potentiel des usines polonaises et allemandes et sur l'approvisionnement des clients européens en carbonate de soude. Le scénario possible d'une nouvelle augmentation des prix des certificats de CO2 (qui ont triplé depuis début 2018), des matières premières ou des dépenses d'investissement pour la « transition vers une énergie verte » pourrait se traduire par une augmentation des prix de la soude sur le marché européen.

« L'ensemble du secteur de la production de soude basé en Europe opère dans les mêmes conditions et tout le monde est conscient de l'obligation d'atteindre les objectifs ambitieux définis par l'Union européenne. Toutefois, la hausse des prix des certificats de CO2 et des matières premières, conjuguée aux investissements liés à la décarbonisation et à un approvisionnement limité en soude, en particulier en Europe centrale et orientale, pourrait se refléter dans les prix de cette ressource en Europe, » a souligné Dawid Jakubowicz.

Afin de réduire le niveau des émissions de CO2, le groupe CIECH met en œuvre une stratégie de décarbonisation multidimensionnelle qui suppose, entre autres, un passage partiel au gaz, la modernisation des centrales de cogénération en Pologne, ainsi que l'utilisation de l'énergie photovoltaïque comme source d'électricité et de chaleur dans les usines du groupe. Au total, dans les cinq prochaines années, les émissions de CO2 pourraient être réduites de 30 % par rapport à l'année 2019.

« Bien que la taille et l'horizon de mise en œuvre de ces initiatives varient, elles ont toutefois un dénominateur commun : la réduction des émissions de CO2, et donc l'amélioration de la compétitivité de CIECH, et la mise en œuvre de l'idée de développement durable dans l'ensemble du groupe dans le cadre de notre stratégie », a résumé Dawid Jakubowicz.

Outre les questions liées à la réduction des émissions de CO2, dans le secteur de la soude, CIECH met activement en œuvre des solutions impliquant l'optimisation du processus de production grâce à la numérisation, afin d'accroître l'efficacité au moyen de solutions de contrôle avancé des procédés ou de réseaux neuronaux.

Du point de vue des coûts, les usines de soude mettent en œuvre la stratégie dite d'internalisation (renoncer aux sous-traitants tiers pour s'appuyer sur les ressources internes du groupe) des processus de réparation et de maintenance des chaînes de production grâce à CIECH Maintenance, une société en activité depuis le début de l'année.

Le groupe CIECH fabrique de la soude légère et de la soude dense dans deux usines : Inowrocław et Janikowo. La capacité de production de ces usines s'élève à 1,5 million de tonnes par an. En outre, l'usine de soude allemande située à Stassfurt produit environ 610 000 tonnes de soude par an. La quantité totale de soude fabriquée par le groupe CIECH lui confère la position de deuxième producteur de l'Union européenne.

Le CIECH est un groupe chimique international en pleine expansion qui jouit d'une forte position sur les marchés européens et mondiaux et qui dispose d'un investisseur stratégique stable (Kulczyk Investments). L'entreprise exporte ses produits dans plus de 100 pays à travers le monde, notamment du carbonate de soude, de la soude purifiée, du sel, des agents phytopharmaceutiques, des résines époxy et polyester, des mousses de polyuréthane, des silicates et des emballages en verre. CIECH fabrique des produits de la plus haute qualité, de classe mondiale, qui sont ensuite utilisés pour produire des articles essentiels de la vie quotidienne des populations partout dans le monde. Parallèlement, l'entreprise allie une approche commerciale moderne à une tradition de production qui remonte à 1882. Depuis 2005, la société est cotée à la bourse de Varsovie et, depuis 2016, sur l'une des plus grandes places boursières d'Europe : Börse Frankfurt.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez visiter le site www.ciechgroup.com .

1. La capacité de production effective reflète la production réelle par rapport à son niveau nominal imputable à la construction d'une chaîne de production de soude.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1278220/CIECH_Logo.jpg

Related Links

https://ciechgroup.com



SOURCE CIECH