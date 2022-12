Le groupe DAMAC, basé à Dubaï, signe un contrat avec Mandarin Oriental pour gérer un complexe luxueux aux Maldives

- Ce complexe de 34 hectares est le premier projet du groupe DAMAC aux Maldives

- L'hôtel s'ajoute au prestigieux portefeuille de DAMAC, qui connaît une expansion internationale réussie

- Les partenariats du groupe DAMAC avec des marques renommées telles que Mandarin Oriental témoignent de la valeur de sa marque et de sa position sur le marché

CANNES, France, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Annoncé au marché international du voyage de luxe à Cannes, le groupe DAMAC, basé à Dubaï, sous sa branche de développement immobilier DAMAC Properties, l'un des principaux promoteurs immobiliers de luxe de la région, a signé un contrat avec le groupe hôtelier Mandarin Oriental pour exploiter un nouveau complexe sur un groupe d'îles privées aux Maldives.

Mandarin Oriental Maldives developed by DAMAC An aerial view of the Mandarin Oriental Bolidhuffaru resort Water villas in the Mandarin Oriental Bolidhuffaru resort

Ce complexe de luxe de 34 hectares, actuellement en cours de développement et dont l'ouverture est prévue en 2025, sera la première incursion du groupe DAMAC dans les îles touristiques, connues pour leurs offres cinq étoiles haut de gamme.

Ce complexe de l'océan Indien s'étend sur trois îles privées sur le récif de Bolidhuffaru, dans l'atoll de Malé Sud. Il est accessible en 20 minutes de bateau rapide depuis l'aéroport international Velana de Malé.

Entouré de plages de sable blanc et de récifs coralliens vibrants qui font la renommée des Maldives, le complexe offrira une toile de fond pittoresque d'où les clients pourront profiter d'une variété d'activités, notamment une expérience culinaire dans divers restaurants spécialisés autour de l'île, ainsi que des expériences de bien-être et des sports nautiques.

L'hébergement du Mandarin Oriental Bolidhuffaru Reef comprend 130 villas indépendantes, dont 61 villas sur l'eau et 66 villas en bord de mer, y compris 10 résidences de marque. D'une superficie comprise entre 100 et 600 mètres carrés, les villas seront parmi les plus grandes du marché, chacune offrant exclusivité et isolement, avec des piscines privées et de magnifiques vues sur l'océan. Le groupe travaille avec un certain nombre de consultants internationaux pour s'assurer que les meilleures pratiques en matière de durabilité sont suivies à toutes les étapes du développement.

Sept points de restauration, dont trois restaurants de spécialités et un lieu de restauration exclusif, ainsi qu'un bar de piscine, permettront aux clients de bénéficier d'un choix varié de cuisines pendant leur séjour.

En outre, des espaces événementiels intérieurs et extérieurs créatifs offriront des lieux uniques pour les réunions, les rencontres sociales et les mariages.

De vastes installations de bien-être seront situées dans les jardins tropicaux du complexe et comprendront 12 suites de soins, des piscines de vitalité, des saunas et des hammams ainsi qu'un salon de beauté. L'équipe experte de praticiens du bien-être du Mandarin Oriental proposera des expériences sur mesure et des traitements caractéristiques du groupe.

Les autres activités de loisirs comprendront un centre de sports nautiques et de plongée, des courts de tennis, un club pour enfants et adolescents de classe mondiale conçu par des consultants internationaux, une piscine et de nombreuses criques et plages privées à explorer.

« La marque DAMAC est synonyme de produits et de services de luxe, et nous avons estimé que les Maldives étaient un endroit parfait pour nous. DAMAC a étendu sa présence mondiale en dehors du Moyen-Orient, du Royaume-Uni au Canada, et nous sommes ravis d'avoir atteint les Maldives également. Nous sommes impatients de travailler avec le groupe hôtelier Mandarin Oriental pour gérer notre nouveau complexe sur cette île magnifique », a déclaré Hussain Sajwani, président et fondateur du groupe DAMAC.

« Nous concluons en permanence des partenariats avec des marques établies de classe mondiale qui reflètent la réputation et les normes de DAMAC en matière d'offres de luxe et nous sommes convaincus que le groupe hôtelier Mandarin Oriental excellera dans son rôle », a ajouté M. Sajwani.

Mandarin Oriental Hotel Group est le propriétaire et l'exploitant primé de certains des hôtels, centres de villégiature et résidences les plus luxueux au monde. S'inspirant de ses racines asiatiques pour devenir une marque mondiale, le groupe exploite maintenant 36 hôtels et sept résidences dans 24 pays et territoires, chaque propriété reflétant l'héritage oriental du groupe et son sens unique du lieu.

Mandarin Oriental dispose d'un important réseau d'hôtels et de résidences en cours de développement, et est membre du groupe Jardine Matheson.

« Mandarin Oriental se concentre sur le développement de son portefeuille de centres de villégiature et cherche depuis un certain temps à s'implanter aux Maldives. Ce projet représente l'opportunité parfaite pour le groupe », a déclaré James Riley, directeur général du groupe hôtelier Mandarin Oriental.

