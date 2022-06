Le groupe DBN aborde les problèmes agricoles urgents en collaboration avec d'excellents scientifiques primés

« Au cours des 23 dernières années, le groupe DBN a distingué et reconnu de nombreuses découvertes scientifiques et technologiques historiques dans les domaines agricoles chinois clés. Nous explorons de nouvelles approches pour encourager et motiver encore davantage le personnel scientifique à la pointe de l'innovation qui utilise son ingéniosité et sa créativité pour repousser les limites de la science moderne. Leur dévouement et leur contribution renforcent la sécurité alimentaire en Chine, améliorent la sécurité alimentaire, garantissent la sécurité écologique, stimulent la modernisation de l'agriculture et le développement durable en Chine et ailleurs, a déclaré M. Shao Genhuo, président du groupe DBN.

En nous appuyant sur nos succès précédents, nous espérons continuer à renforcer la coopération avec nos partenaires internationaux afin de mieux servir les communautés agricoles et l'industrie dans son ensemble, en abordant conjointement les problèmes agricoles urgents et en améliorant le bien-être des populations », a-t-il ajouté.

Yang Yuanzhu, expert principal de Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd, Président de l'Institut de recherche sur l'industrie semencière, Zheng Haixue, professeur et directeur de l'Institut de recherche vétérinaire de Lanzhou supervisé par l'Académie chinoise des sciences agricoles, et Li Zhaohu, professeur et président de l'Université agricole de Huazhong, ont été invités à présenter leurs travaux de recherche scientifique originaux à l'auditoire lors de l'événement. Parmi les trois découvertes scientifiques extraordinaires, qui reçoivent le premier prix :

Élevage et mise en application de l'Indica TGMS de moyenne saison de lignées LK638S et J4155S de haute qualité et à capacité de combinaison élevée

Mise au point et utilisation d'un vaccin antigrippal bivalent recombinant contre le virus de la fièvre aphteuse porcine

Innovation et application de la réglementation systématique et de la technologie de culture légère du coton en Chine

Trois prix Nobel, à savoir Oene Oenema, prix Nobel de la paix et professeur à l'Université de Wageningen, Hartmut Michel, prix Nobel de chimie et membre de l'Académie allemande des sciences, et Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix et économiste bangladais, ont également été mis en avant lors de la cérémonie durant laquelle ils ont partagé leurs travaux et analyses révolutionnaires sur le potentiel que représente l'économie axée sur la biotechnologie et ses avantages pour l'agriculture durable et ont mis en lumière les possibilités d'accélération du développement des communautés rurales en Chine.

