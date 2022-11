Le groupe DBN fait ses débuts au plus grand salon international du bétail

HANNOVER, Allemagne, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- DBN Group, Le groupe DBN, société agricole de haute technologie de premier plan, s'est fait remarquer sur la scène internationale en participant pour la première fois à un événement industriel international en dehors de la Chine.

DBN Group Makes Debut at Leading International Livestock Expo DBN Group Makes Debut at Leading International Livestock Expo

Beijing DBN Technology Group Co., Ltd. a participé à l'EuroTier Hannover International Livestock Show, le plus grand événement mondial consacré au bétail, organisé par l'Association agricole allemande (DLG), après une interruption de quatre ans suite à l'épidémie de COVID-19. Cet événement, qui se tient habituellement tous les deux ans, a eu lieu cette fois-ci du 15 au 18 novembre au Hannover Messe, en Allemagne.

Cette année, les 16 halls d'exposition étaient ouverts, et plus de 1 800 sociétés de 56 pays du monde entier ont participé.

Au cours du salon, DBN a annoncé l'établissement officiel de son siège régional en Europe, aux Pays-Bas. Zhao Yarong, premier vice-président du groupe et président de l'institut de recherche Zhaofeng Hua, et Mme Fan Lihui, vice-présidente du groupe, ainsi que des membres dirigeants de la division des affaires étrangères et des représentants de divers secteurs d'activité, faisaient partie de la délégation de l'entreprise présente à l'événement.

« Après près de 30 ans de travail acharné, l'industrie agricole chinoise se mondialise et gagne de plus en plus de reconnaissance à l'étranger », a déclaré M. Zhao.

Sur le thème « Des innovations pour une vie meilleure », le groupe DBN a présenté ses innovations dans le domaine de la nutrition animale et des vaccins, tout en dévoilant les détails de son plan d'action pour l'avenir sur les marchés étrangers. Le groupe DBN a profité de l'événement pour tenir des échanges complets et approfondis avec ses pairs internationaux, et a discuté des possibilités de coopération, notamment dans les domaines de la reproduction animale et des soins de santé.

Des entreprises internationales de premier plan dans les domaines de la technologie agricole, de la sélection animale et de la nutrition des cultures ont félicité DBN pour sa toute première participation au salon, notamment Royal DSM, Taigao Nutrition Technology, Hamlet Protein, Royal GD et Hendrix Genetics.

Le groupe DBN s'est fixé pour objectif de se transformer en une entreprise agricole internationale présente sur les marchés du monde entier d'ici 2035, afin de renforcer son influence internationale tout en faisant connaître la marque DBN. La société consolidera son statut d'employeur international majeur capable d'attirer les meilleurs talents du monde entier, tout en redoublant d'efforts pour établir des relations commerciales officielles avec des entreprises internationales du monde entier et rechercher des opportunités de coopération transfrontalière.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les pages LinkedIn , Facebook/Meta , Instagram , YouTube , et Twitter de DBN.

À propos du groupe DBN

Créé en 1994, Beijing DBN Technology Group Co., Ltd. a travaillé sans relâche pour développer et maintenir sa réputation de producteur fiable de produits d'alimentation animale et de semences. Avec quelque 16 000 employés dans le monde et une production annuelle de plus de 3,5 millions de tonnes de produits alimentaires pour animaux, la société est l'un des plus importants producteurs d'aliments pour animaux en Chine. Grâce à l'innovation et à l'avancement, le groupe s'est tourné vers le marché international au cours des dernières années. La société a établi quatre sièges régionaux en Chine, au Brésil, à Singapour et aux Pays-Bas.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952361/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952362/2.jpg

SOURCE DBN Group