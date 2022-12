Le Groupe de dissuasion de la contrefaçon des banques centrales et Digimarc Corporation prorogent leur accord

BEAVERTON, Oregon, 3 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (Nasdaq: DMRC) est heureuse d'annoncer une prolongation de cinq ans de son accord avec le Groupe de dissuasion de la contrefaçon des banques centrales (CBCDG). L'accord, qui avait été renouvelé deux ans plus tôt, est en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2029.

« Digimarc est honorée de faire partie du programme mondial de dissuasion de la contrefaçon et ravie de prolonger notre accord avec le CBCDG jusqu'à la fin de cette décennie », a déclaré Riley McCormack, directeur général de Digimarc. « La nature critique, mondiale et à grande échelle de ce programme est plus qu'une simple validation de notre entreprise. Il s'agit d'un programme d'une importance vitale que nous sommes très fiers de soutenir, avec des clients de longue date et très appréciés – les banques centrales – avec lesquels nous sommes heureux de continuer à collaborer. »

« Digimarc a été un partenaire clé à long terme dans l'effort mondial des banques centrales pour dissuader la contrefaçon de devises et a contribué de façon importante au succès du programme. Nous sommes heureux d'avoir renouvelé notre accord avec Digimarc deux ans avant son expiration et d'avoir le soutien continu de Digimarc pour ce travail important », a déclaré Erick Lacourrège, président du comité exécutif, CBCDG.

À propos du CBCDG

Le CBCDG est un groupe de 35 banques centrales organisées à la demande des gouverneurs des banques centrales du G10. Sa mission est d'enquêter sur les menaces émergentes courantes à la sécurité des billets et de proposer des solutions à mettre en œuvre par les autorités émettrices.

À propos de Digimarc

Digimarc est un leader mondial dans le domaine de la numérisation des produits, apportant une valeur commerciale à travers les industries grâce à des identifiants uniques et des solutions basées sur le cloud. Partenaire de confiance dans la dissuasion de la contrefaçon de la monnaie mondiale depuis plus de 20 ans, Digimarc révèle le parcours d'un produit pour fournir de l'intelligence et promouvoir un monde prospère, plus sûr et plus durable. Avec Digimarc, vous pouvez enfin tout voir. Et quand on voit tout, on peut tout réaliser. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site digimarc.com.

