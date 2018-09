Le groupe de réflexion basé au Liechtenstein, THE HUS.institute, réunit à Vaduz des experts internationaux en technologie et en développement durable

VADUZ, Liechtenstein, September 2, 2018 /PRNewswire/ --

Depuis deux ans, le groupe de réflexion et d'action THE HUS.institute basé au Liechtenstein s'intéresse vivement aux conséquences de la transition vers l'ère numérique moderne, qui marque un tournant pour l'humanité. Le 1er septembre, le collectif a organisé la journée THE HUS.day 2018 à Vaduz, afin d'encourager les conversations par le biais de discours et d'un atelier. L'événement s'est concrétisé autour de la question du développement durable et du potentiel dans le numérique moderne. Avec des conférenciers comme l'innovateur iranien Reza Ghiabi et Marc Buckley, l'expert germano-américain sur le climat et le développement durable, la portée du rassemblement était internationale.

Au sein de l'ère numérique moderne dans laquelle nous sommes en train d'entrer, les règles de l'économie et de la société sont complètement chamboulées. Une innovation numérique exponentielle et des phénomènes créés par l'homme, comme la mondialisation, exacerbent le bouleversement du « vieux monde ». « Les nouvelles règles extrêmement complexes qui en découlent doivent être identifiées et utilisées en faveur d'un avenir durable de manière holistique. Nous rassemblons sans cesse des êtres humains issus de milieux professionnels et sociaux divers pour discuter et travailler sur ces profonds changements de paradigme du numérique moderne,» a déclaré le cofondateur et futuriste allemand Christopher Peterka.

Rudi Hilti, co-fondateur, liechtensteinois et chef d'entreprise, tire un bilan positif au bout des deux premières années. Vingt-sept membres provenant de neuf pays se sont rassemblés à l'occasion de la Transformers' Day, le 31 août, pour décrypter et mettre au point des projets et des missions. Le réseau élargi qui en a découlé fait une véritable percée. Par exemple, THE HUS.institute est en communication avec des institutions renommées comme le MIT (Massachusetts Institute of Technology) ou des établissements culturels comme le Staatsoper Unter den Linden, à Berlin. Juste après ses rassemblements locaux, l'équipe de base se rendra à Malmö, en Suède, pour organiser un atelier en deux parties unique lors du congrès innovant « The Conference » et propager sa mission à l'échelle internationale. Visitez son centre des médias pour davantage d'informations.

