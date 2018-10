Le groupe de réflexion BE OPEN d'Elena Baturina lance le prochain appel ouvert mondial dédié à la palette de couleurs RVB

LONDRES, October 29, 2018 /PRNewswire/ --

BE OPEN, un groupe de réflexion créative fondé par l'entrepreneure et philanthrope internationale Elena Baturina, lance son prochain appel ouvert mondial sur les réseaux sociaux.

Intitulé « BEOPEN in RGB », cet appel ouvert offre aux esprits créatifs du monde entier l'occasion idéale d'exprimer leur propre vision unique, et peut-être même de changer la façon dont les gens perçoivent le monde qui les entoure. En demandant aux participants de partager leur vision dans la forme la plus graphique possible, BE OPEN vise à trouver des approches innovantes et à établir de nouveaux liens créatifs pour les personnes à travers le monde.

Cette fois, BE OPEN invite tout le monde à revenir aux bases de la photographie et de la vidéographie couleur afin de trouver l'inspiration pour de futures œuvres créatives. Partagez des visuels pertinents centrés sur la simple palette de couleurs rouge, vert et bleu, via Instagram à l'aide du mot-clé #BEOPENinRGB, afin de célébrer la capacité des gens à interpréter de façon créative la réalité qui les entoure.

Ce concours est ouvert aux candidatures jusqu'au 30 novembre 2018. Le lauréat sera sélectionné par les membres de la communauté BE OPEN Community parmi une liste de finalistes ayant obtenu le plus grand nombre de « J'aime » sur Instagram. Le lauréat recevra 300 euros.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à encourager la créativité et l'innovation, un groupe de réflexion dont la mission est de promouvoir les gens et les idées d'aujourd'hui pour bâtir les solutions de demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneure Elena Baturina. La mission de BE OPEN est d'exploiter la puissance créative du cerveau à travers un réseau de conférences, de concours, d'expositions, de master-classes et d'événements culturels.