Le groupe de réflexion BE OPEN d'Elena Baturina lance l'appel ouvert #BEOPENBetterWay visant à promouvoir la réutilisation et le recyclage

LONDRES, 17 juillet 2020 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneure et philanthrope internationale Elena Baturina, lance son prochain appel ouvert mondial sur les réseaux sociaux.

Grâce aux appels ouverts, en demandant aux participants de partager leur vision sous forme graphique, BE OPEN a pour objectif d'identifier des approches innovantes et d'établir des liens créatifs pour les personnes du monde entier.

Le nouvel appel ouvert « BEOPEN Better Way » est dédié à la promotion d'une consommation durable et responsable, à la réutilisation et au recyclage de tous les types de déchets. Il s'agit de notre deuxième appel ouvert inspiré par l'ODD n° 12 des Nations unies consacré à la consommation et à la production responsables. Il recherche des solutions quotidiennes permettant de réduire notre empreinte écologique en changeant la façon dont nous produisons et consommons des biens et des ressources.

La consommation de masse et, par conséquent, l'élimination de masse, est indéniablement un fléau social mondial. La production de masse étant l'un des piliers de l'économie actuelle, nous sommes habitués à vivre dans une société du tout jetable. Cependant, jeter n'est pas l'unique solution. Il existe des raisons instinctives, environnementales et esthétiques de passer à la philosophie zéro déchet, et les créatifs jouent un rôle très important dans ce processus. Du compostage pour les jardins privés aux œuvres d'art réalisées à partir de matériaux récupérés, en passant par le design ingénieux de produits donnant une nouvelle vie à des choses anciennes, il y a toujours un meilleur moyen que de simplement jeter les objets.

Réutilisez avec passion. Découvrez la beauté des matériaux récupérés. Recyclez immédiatement. Rejoignez notre appel ouvert Instagram #BEOPENBetterWay et partagez vos idées de développement durable avant-gardistes avec la communauté mondiale.

Les candidatures seront clôturées le 30 août 2020. Les membres de la communauté BE OPEN sélectionneront ensuite la publication gagnante parmi une liste de finalistes ayant reçu le plus grand nombre de mentions « J'aime » par les utilisateurs d'Instagram. Le gagnant recevra un prix de 300 €.

BE OPEN estime que la capacité d'interprétation créative n'est pas limitée au secteur de l'art et du design. La série de défis en ligne atteint les esprits créatifs du monde entier, qui gardent les yeux ouverts, s'inspirent de la réalité quotidienne et sont en mesure de la transformer avec leur propre vision unique.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à promouvoir la créativité et l'innovation ; c'est un groupe de réflexion dont la mission consiste à promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour développer des solutions pour demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneure Elena Baturina.

