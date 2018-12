Le groupe de réflexion BE OPEN d'Elena Baturina lance le prochain appel ouvert mondial dédié aux yeux

LONDRES, December 21, 2018 /PRNewswire/ --

BE OPEN, un groupe de réflexion créative fondé par l'entrepreneure et philanthrope internationale Elena Baturina, lance son prochain appel ouvert mondial sur les réseaux sociaux.

L'appel ouvert intitulé « BEOPEN Eyes » est l'occasion idéale pour les esprits créatifs qui gardent les yeux ouverts et qui s'inspirent du monde de tous les jours, de la transformer en leur propre vision unique, et même de changer la façon dont les gens perçoivent le monde qui les entoure. En demandant aux participants de partager leur vision dans la forme la plus graphique possible, BE OPEN vise à trouver des approches innovantes et à établir de nouveaux liens créatifs pour les personnes à travers le monde.

#BEOPENeyes est un appel à l'action qui vise à explorer les sens infinis d'un regard. Étant probablement le plus symbolique de tous les organes sensoriels, les yeux peuvent représenter l'omniscience, une passerelle vers l'âme, l'honnêteté, l'intelligence, la connaissance et bien plus.

Pendant des siècles, les gens ont cru que les yeux étaient bien plus qu'une passerelle sensorielle par laquelle nous laissons les merveilles du monde parvenir à notre esprit, mais un lien direct pour accéder à notre âme. La symbolique des yeux remonte à plusieurs milliers d'années, comme le montrent les éléments visuels représentés dans les temples, les œuvres d'art, les pièces d'artisanat, les tatouages, etc.

« Les yeux sont des témoins plus précis que les oreilles », selon Héraclite. Avec cet appel ouvert, BE OPEN espère voir les yeux et dans les yeux des gens du monde entier.

Les participants de l'appel ouvert sont invités à partager les visuels pertinents via Instagram à l'aide du hashtag #BEOPENeyes, afin de célébrer la capacité des gens à interpréter de façon créative la réalité qui les entoure.

Les candidatures se termineront le 15 février 2019. Les membres de la communauté BE OPEN sélectionneront ensuite la publication gagnante à partir d'une liste de finalistes ayant obtenu le plus grand nombre de « J'aime » sur Instagram. Le gagnant recevra un prix de 300 €.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à encourager la créativité et l'innovation, un groupe de réflexion dont la mission est de promouvoir les gens et les idées d'aujourd'hui pour bâtir les solutions de demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneure Elena Baturina. La mission de BE OPEN est d'exploiter la puissance créative du cerveau à travers un réseau de conférences, de concours, d'expositions, de master-classes et d'événements culturels.

SOURCE BE OPEN Foundation