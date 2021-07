Le groupe de réflexion CGTN publie un rapport analytique sur la situation mondiale de la pandémie de COVID-19

BEIJING, le 26 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Comme la propagation mondiale de la pandémie de COVID-19 n'a pas encore diminué, le groupe de réflexion CGTN a publié un rapport analytique sur la situation mondiale de la pandémie de COVID-19 (le « Rapport ») en puisant dans les données du site Web de l'Université Johns Hopkins, Our World in Data and Pharmaceutical Technology, qui n'ont pas été traitées de manière exhaustive, en analysant les documents de recherche de la communauté universitaire et en se référant à l'impact connu de la pandémie sur le développement économique et social mondial ainsi qu'aux recommandations sur sa prévention et son contrôle formulées par des experts renommés de la santé publique. Le rapport rassemble les données sur les mesures de prévention et de lutte contre la pandémie dans 51 pays de l'échantillon pour établir des classements afin de refléter la situation actuelle de la lutte contre la pandémie dans ces pays. Il met l'accent sur l'importance que les pays attachent à la sécurité des personnes et à la stabilité sociale et environnementale, fournissant ainsi des idées et des orientations aux pays du monde entier pour lutter contre la pandémie.

Le rapport analyse et évalue l'état actuel de la prévention et du contrôle de la pandémie dans les 51 pays sur la base de cinq indicateurs, dont le nombre total de cas confirmés, le nombre de nouveaux cas confirmés, le nombre total de décès, le nombre de vaccinations et le cycle complet entre l'apparition de la pandémie et son contrôle au 14 juillet.

Les données montrent que les États-Unis ont les pires résultats pour trois des cinq indicateurs statistiques. Les États-Unis comptent plus de 34 millions de cas confirmés au total, soit le chiffre le plus élevé au monde, et plus de 600 000 décès au total, soit également le chiffre le plus élevé au monde ; et le nombre de jours où l'on enregistre moins de 5 000 nouveaux cas quotidiens au cours du cycle complet allant de l'apparition de la pandémie à son contrôle n'est que de 62, ce qui reste le pire des pays de l'échantillon.

Selon les données, la situation dans les principaux pays européens n'est pas encourageante. En ce qui concerne le nombre total de cas confirmés et de décès, la France, le Royaume-Uni et l'Italie se classent en tête.

Les données montrent que certains pays asiatiques ont obtenu de bons résultats en matière de prévention et de contrôle de la pandémie, grâce à des mesures efficaces telles que l'interdiction d'entrée, la mise en quarantaine et des tests rigoureux à la frontière. La Chine a le nombre le plus faible de nouveaux cas confirmés parmi les pays de l'échantillon et le nombre le plus élevé de vaccinations dans le monde ; Singapour et le Vietnam se classent au bas de l'échelle parmi tous les pays de l'échantillon pour le nombre total de décès dus à la COVID-19 ; et la Corée du Sud a ajusté le niveau de réponse à la pandémie de manière opportune, avec pour résultat 537 jours avec moins de 5 000 nouveaux cas quotidiens.

En ce qui concerne le nombre de vaccinations, la Chine est l'un des rares pays en développement à avoir le plus grand nombre de vaccinations COVID-19, grâce à sa capacité à développer et à fabriquer ses propres vaccins. Actuellement, plus de 1,4 milliard de doses de vaccins COVID-19 ont été administrées en Chine. La Chine a également fourni plus de 500 millions de doses de vaccins COVID-19 et de solutions de réserve à plus de 100 pays et organisations internationales dans le monde, soit un sixième de la production mondiale totale de vaccins. Toutefois, les statistiques révèlent également que les progrès en matière de vaccination dans les pays en développement sont nettement moins bons que dans les pays développés, en raison de la grande inégalité de la distribution des vaccins dans le monde. Les pays dont le bilan vaccinal est médiocre, comme le Vietnam et l'Irak, sont encore loin d'atteindre l'immunité de groupe en raison de diverses limitations, telles que la médiocrité des services de santé et la thésaurisation des vaccins par certains pays développés.

La polarisation du nombre de cas confirmés, du nombre de décès et du nombre de personnes vaccinées dans les différents pays et régions du monde, comme le montrent les statistiques objectives, est très liée aux politiques et mesures nationales de prévention et de contrôle de la pandémie, et souligne le rôle crucial joué par le gouvernement d'un pays dans la prévention et le contrôle de la pandémie.

