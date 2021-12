Le groupe de réflexion d'Elena Baturina lance l'appel ouvert #BEOPENmy2021 pour collecter la toile créative de l'année qui passe

LONDRES, 31 décembre 2021 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneuse et philanthrope internationale Elena Baturina, lance son prochain appel ouvert mondial sur les médias sociaux. Par le biais d'appels ouverts, en demandant aux participants de partager leur vision sous la forme la plus graphique, BE OPEN vise à identifier des approches innovantes, et à créer des liens créatifs pour les personnes du monde entier.

La fin de l'année est généralement le temps où l'on fait le bilan des derniers mois. C'est le moment de l'introspection, de la réminiscence et de l'appréciation des enseignements et des réalisations de l'année écoulée. De quoi vous souviendrez-vous en 2021? Cette année a-t-elle réservé des défis et des crises ou une croissance personnelle et des réussites?

Comment résumeriez-vous votre année en une seule image ou vidéo? Quelle image prise au cours de l'année reflète le mieux ce que vous éprouvez à son sujet? Nous vous invitons à réfléchir à l'année qui s'achève et à partager avec le reste du monde le moment le plus émouvant ou le plus remarquable que vous avez vécu en 2021 en participant à notre nouvel appel ouvert #BeOpenMy2021 sur Instagram.

Partagez votre œuvre visuelle avec le hashtag #BeOpenMy2021 et laissez-nous créer une magnifique toile diversifiée et unique de 2021.

Les participations seront clôturées le samedi 30 janvier 2021. Les membres de la communauté BE OPEN sélectionneront ensuite le post gagnant parmi une liste de soumissions ayant obtenu le plus grand nombre de « j'aime » par les utilisateurs d'Instagram. Le gagnant recevra un prix de 300 €.

BE OPEN estime que la capacité d'interprétation créative ne se limite pas à l'industrie de l'art et du design. La série de défis en ligne s'adressait aux esprits créatifs du monde entier, qui observent et trouvent l'inspiration dans leur vie quotidienne et sont capables de la transformer avec leur propre vision unique.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à promouvoir la créativité et l'innovation ; c'est un groupe de réflexion dont la mission consiste à promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour développer des solutions pour demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneuse Elena Baturina.

SOURCE BE OPEN Foundation