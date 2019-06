Le groupe Fero rejoint AVS Verkehrssicherung

KÜRTEN, Allemagne et WILLEBROEK, Belgique, 3 juin 2019 /PRNewswire/ -- AVS Verkehrssicherung (« AVS »), une entreprise Triton Fund IV, a signé un accord visant à l'acquisition d'une part majoritaire du groupe Fero (« Fero »), un leader dans les services de gestion temporaire de la circulation en Belgique, détenu par la famille fondatrice Haerens. Le groupe Fero est constitué de Fero Signalisatie et de ses sociétés affiliées Admibo, Signaroute, Signco et Safetybloc. La transaction est soumise à l'approbation des autorités antitrust. Les modalités de l'accord n'ont pas été divulguées.

Fondé en 2001, le groupe Fero est une entreprise familiale qui fournit des services dans les domaines de la gestion temporaire de la circulation, de la signalisation horizontale, de la signalisation routière, des systèmes de gestion de la circulation et de l'entretien des bacs et paniers publics. Ses clients principaux sont des entreprises du bâtiment, des services publics et des télécommunications, ainsi que le gouvernement belge. Fero compte plus de 300 employés sur ses sept sites répartis en Flandres et en Wallonie.

Triton possède une solide expertise dans les services de sécurité routière et a investi dans des entreprises de ce secteur à travers l'Europe, telles que Ramudden dans les pays nordiques, Chevron TM au Royaume-Uni et aujourd'hui Fero, en Belgique.

« Cette transaction a été fortement soutenue par Triton et souligne notre engagement à investir dans la croissance future et le développement rentable de Fero. Il s'agit d'une autre étape importante dans notre expansion à l'international dans les services de sécurité des chantiers routiers », explique Nadia Meier-Kirner, conseillère en investissements chez Triton.

Luc Hendriks, spécialiste principal du secteur chez Triton, ajoute : « en tant que propriétaires responsables dotés d'une vaste expertise et expérience du secteur, nous sommes impatients de soutenir l'équipe de management et les employés ».

Selon Dirk Schönauer, directeur de l'exploitation international d'AVS, « cette transaction marque une étape importante dans notre expansion internationale. Fero s'est bâti une forte réputation auprès de ses clients pour la rapidité et le professionnalisme de ses services. Cela en fait un excellent partenaire et un choix idéal pour notre stratégie européenne ».

« Nous nous réjouissons de notre partenariat avec AVS. Nos entreprises partagent la même mentalité et ensemble, nous pouvons offrir des services de plus grande qualité encore, adaptés à la demande de nos clients en Belgique, » ajoutent Freek et Friso Haerens, co-PDG du groupe Fero.

Les actionnaires actuels de Fero demeureront actionnaires principaux du groupe et membres du conseil d'administration de Fero.

À propos d'AVS Verkehrssicherung

AVS Verkehrssicherung est un spécialiste leader de la prestation de services de sécurité routière et de gestion des chantiers routiers en Allemagne. L'entreprise, qui a son siège à Kürten, assure la prestation de tous les services essentiels à la réalisation des projets de sécurité autoroutière, de la planification initiale à la préparation et la sécurité complètes des chantiers en passant par l'obtention des permis. AVS possède 17 sites à travers l'Allemagne, ainsi que des succursales en Lettonie et au Danemark, et compte près de 650 employés.

Pour plus d'informations, consulter le site http://www.avs-verkehrssicherung.de

À propos de Fero

Fondé en 2001, le groupe est aujourd'hui un nom très connu dans le secteur de la gestion temporaire de la circulation. L'entreprise familiale est un fournisseur de services complets, des appels d'offres au règlement, en passant par la planification, la mise en place, la maintenance et la réalisation. Fero propose ses services à une variété de clients dans le secteur de la sous-traitance publique et du bâtiment.

En tant que leader dans la gestion temporaire de la circulation, Fero s'est bâti une solide réputation pour la rapidité et le professionnalisme de ses services auprès de ses clients.

Pour plus d'informations, consulter le site https://www.feronv.be/; https://www.signco.be/; http://www.admibo.be/; http://www.signaroute.be/nl

À propos de Triton

Depuis sa création en 1997, Triton a sponsorisé neuf fonds, en se concentrant sur les entreprises dans les secteurs industriel, commercial, grand public et de la santé.

Les fonds Triton soutiennent le développement positif des entreprises moyennes ayant leur siège en Europe. En investissant dans ces entreprises, Triton entend contribuer à leur amélioration à long terme. Triton et ses dirigeants souhaitent être des agents de changements positifs en faveur d'améliorations opérationnelles et d'une croissance durables. Le portefeuille de Triton compte actuellement 38 entreprises totalisant un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'€ et près de 72 000 employés.

Pour plus d'informations, consulter le site www.triton-partners.com

