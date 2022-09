Le groupe Gate.io achève l'enregistrement de son fournisseur de services d'actifs virtuels en Lituanie, marquant ainsi une étape importante de son expansion dans l'UE

MAJURO, Îles Marshall, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Gate Global UAB, l'entité du groupe Gate.io basée en Lituanie, a terminé son enregistrement en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) en Lituanie. Cela permet à Gate Global UAB de fournir des services d'échange de cryptomonnaies et de portefeuilles en Lituanie ou depuis ce pays, conformément aux lois et réglementations locales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).

Lin Han, fondateur et PDG du groupe Gate.io , a déclaré : « Dans chaque pays où nous menons nos activités, nous cherchons à respecter et à dépasser les protections réglementaires. Fournir aux utilisateurs une expérience fiable et sûre et travailler avec les gouvernements pour répondre à leurs attentes seront toujours nos principaux objectifs lorsque nous nous implanterons dans de nouvelles régions.

La Lituanie a fait preuve de volontarisme en créant un environnement sain pour les entreprises du secteur des actifs numériques. Leur conformité et leurs contrôles correspondent à nos engagements en matière de fiabilité, de sécurité et de conformité des opérations. »

Gate Global UAB met en place une équipe locale pour superviser les opérations commerciales dans le pays et proposer des produits adaptés à la région. Petite nation balte de l'Union européenne, la Lituanie a été l'un des premiers pays à mettre en place une réglementation favorable aux cryptomonnaies, formant un environnement réglementaire accueillant pour leurs échanges.

L'annonce de ce nouvel enregistrement intervient dans le cadre de l'expansion mondiale accélérée du groupe Gate.io . Afin d'atteindre un plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde entier, la bourse cherche à obtenir des licences et des enregistrements dans plusieurs régions présentant de solides perspectives en matière de réglementation des cryptomonnaies.

À propos du groupe Gate.io

Fondé en 2013, le groupe Gate.io est l'un des pionniers du secteur des cryptomonnaies. Il a mis en place un écosystème complet, qui comprend une bourse de cryptomonnaies, une blockchain publique, une finance décentralisée, des recherches et des analyses, des investissements en capital-risque, des services de portefeuille, des incubateurs de startups, et bien plus.

Gate.io est une bourse mondiale de cryptomonnaies de premier plan qui fait partie du groupe Gate.io. La bourse, qui offre des services liés à la négociation de multiples actifs numériques de premier plan, a pris de l'expansion pour servir plus de 10 millions d'utilisateurs à travers le monde. Elle s'est toujours classée parmi les 10 meilleures bourses de cryptomonnaies en termes de liquidité et de volume de transactions sur CoinGecko et a reçu une note de 4,5 par Forbes Advisor, ce qui en fait l'une des meilleures bourses de cryptomonnaies pour 2021.

