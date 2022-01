Le Groupe Gerald refinance avec succès sa douzième facilité de crédit renouvelable

LONDRES, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le Groupe Gerald (« Gerald / le Groupe »), la plus grande maison de commerce de métaux indépendante et détenue par ses employés au monde, a exécuté avec succès sa douzième facilité de crédit renouvelable annuelle (« FCR ») pour 140 millions de dollars américains.

Le Groupe, en collaboration avec le Crédit Agricole et le Crédit Suisse (agissant en tant que chefs de file mandatés), et le Crédit Agricole agissant en tant qu'agent de documentation, et soutenu par Deutsche Bank, DBS Bank, Banco do Brasil, Arab Bank, Banque Cantonale Vaudoise, Erste et UniCredit, a arrangé, documenté et exécuté la facilité de crédit renouvelable en moins de deux mois.

Cette facilité de crédit renouvelable non garantie d'une durée d'un an comprend une option d'extension de 364 jours et une opération « accordéon » de 200 millions de dollars américains. Gerald utilisera cette facilité pour les besoins généraux de l'entreprise et de son fonds de roulement et pour refinancer sa facilité de crédit renouvelable syndiquée arrivant à échéance.

« Gerald a franchi des étapes remarquables au cours de 2021, ce qui en fait l'une des meilleures années de nos 60 ans d'histoire. Le Groupe continue de bénéficier de notre modèle d'entreprise robuste et de notre culture de risque et de gouvernance profondément ancrée. Nous sommes fiers et reconnaissants des relations solides avec nos banques et de leur soutien, de leur confiance et de leur compréhension de notre activité et du rôle important que joue Gerald dans l'espace mondial des métaux et des matériaux de transition », a déclaré Craig Dean, président-directeur général du Groupe Gerald.

« Nous sommes extrêmement satisfaits du refinancement de notre facilité de crédit renouvelable, qui fait suite à notre récent emprunt nord-américain de 450 millions de dollars, largement sur-souscrit. Le solide pool bancaire de Gerald a démontré un soutien très positif à travers notre modèle de financement diversifié et nous connaissons une nouvelle croissance de la part des banques dédiées aux secteurs des matériaux pour batteries et de la transition énergétique, qui reconnaissent le rôle du Groupe en tant que négociant mondial de métaux de premier plan », a ajouté Mital Patel, responsable mondial des finances pour le Groupe Gerald.

À propos du Groupe Gerald

Le Groupe Gerald a pour objectif de contribuer au commerce mondial et au développement économique de manière durable et responsable. Fondé en 1962 aux États-Unis, le Groupe est la plus ancienne et la plus grande maison de commerce de métaux indépendante et détenue par ses employés. Le Groupe, dont le siège est à Londres, est dirigé par le président-directeur général Craig Dean. Gerald est un partenaire dévoué et de confiance pour les principaux mineurs et transformateurs, les consommateurs industriels et les grandes institutions financières et est présent sur les marchés de toutes les régions du monde. Le Groupe exploite des plateformes commerciales à Shanghai, Stamford et en Suisse pour le négoce de métaux non ferreux, ferreux et précieux, ainsi que de concentrés et de matières premières connexes. L'empreinte mondiale de Gerald, sa culture de gestion conservatrice des risques, ses informations sur le marché, ses bureaux de négociation très expérimentés et innovants, combinés à des solutions de logistique, de stockage et de financement structuré, sont complétés par des relations stratégiques, renforçant la capacité de l'entreprise à fournir à ses clients un accès à un approvisionnement diversifié et régulier de ressources.

