Le groupe Halo Technology acquiert Skylane Optics

Cette acquisition permet à Halo d'étendre son empreinte mondiale et de consolider sa position de leader dans le domaine de l'optique compatible.

IRVINE, Californie, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Halo Technology Group (« Halo » ou « Halo Group »), le plus grand fabricant mondial d'émetteurs-récepteurs à fibre optique compatibles et de câblage à haut débit, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Skylane Optics (« Skylane »). Avec des bureaux en Europe, au Brésil et aux États-Unis, les produits de réseau optique de Skylane permettent de mettre en place des réseaux voix, vidéo et données critiques pour les entreprises, les fournisseurs de services, les centres de données et les fournisseurs de télécommunications du monde entier.

« Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée d'ajouter à notre groupe l'offre de produits de pointe de Skylane et son équipe très talentueuse », a déclaré Matt McCormick, directeur général de Halo. « Halo s'engage à développer l'activité de Skylane et à continuer à répondre aux demandes de sa clientèle sophistiquée et diversifiée. Avec la force et les capacités supplémentaires dérivées de notre plate-forme, nous nous attendons à ce que Skylane prospère en tant que membre du groupe Halo. »

Cette acquisition permet d'améliorer la portée technique et la puissance opérationnelle de Halo. De nouveaux produits, comme l'offre de produit cohérente CFP-DCO de Skylane, amélioreront la capacité de Halo à répondre aux besoins croissants de ses clients en matière de flexibilité du réseau et de maximisation de la fibre. Sur le plan opérationnel, le système de production breveté Anaconda™ de Skylane permettra d'améliorer la capacité de production, l'automatisation et l'efficacité de la fabrication. Il s'agit de la troisième acquisition réussie de Halo depuis 2017, après sa création par la société Inflexion Private Equity Partners basée à Londres, pour créer une plate-forme optoélectronique mondiale.

« Halo est devenu le leader mondial du marché de l'optique compatible avec l'expertise nécessaire pour répondre aux besoins de pratiquement toutes les architectures de réseau, qu'il s'agisse d'entreprises, de centres de données à grande échelle ou de multinationales des télécommunications », a déclaré Al Aguirre, président du conseil d'administration de Halo Technology. « L'opération Skylane renforce les capacités du groupe et prouve une nouvelle fois la valeur de la plate-forme en tant que vecteur de croissance mondiale. »

À propos de Halo Technology Group

Le groupe Halo est une société multinationale dont le siège social se situe à Irvine, en Californie. C'est le plus grand fournisseur indépendant d'optoélectronique au monde. Par le biais de ses filiales en propriété exclusive, elle est en activité depuis 1999. Elle développe et commercialise des solutions de réseaux optiques critiques, notamment des émetteurs-récepteurs optiques, des multiplexeurs, des ROADM, des EDFA, du câblage optique à haut débit, en plus d'autres produits de connectivité optique. Avec des centres de fabrication et de distribution aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Halo répond aux besoins de réseautage d'un large éventail d'entreprises, de fournisseurs de services et de clients de télécommunications dans le monde entier.

À propos de Skylane Optics

Skylane Optics est l'un des principaux fournisseurs d'émetteurs-récepteurs pour les communications optiques. Skylane propose une vaste gamme de solutions optiques, notamment des émetteurs-récepteurs optiques et en cuivre, des convertisseur numérique-analogique (DAC), des câbles optiques actifs (AOC), des multiplexeurs et des dispositifs de codage (TCS) pour un large éventail d'applications. Elle dessert un large éventail de clients en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord.

Contact médias

Claire Lin

[email protected]

Related Links

https://www.halotechnology.com



SOURCE Halo Technology Group