Le groupe HCT, principal fournisseur de services complets de l'industrie cosmétique, a officiellement acquis 100 % du capital de HCT Kent Packaging Ltd.

LOS ANGELES, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Au 2 juillet 2019, le groupe HCT a officiellement acquis 100 % du capital de HCT Kent Packaging Ltd. Les deux sociétés sont partenaires depuis plus de 13 ans et le groupe HCT est ravi d'accéder à la pleine propriété de l'usine chinoise de 47 000 mètres carrés. HCT Kent a été cofondé en 2006 par HCT et Kent Lee. Les installations de HCT Kent, qui disposent actuellement d'une chaîne d'assemblage entièrement automatisée, sont spécialisées dans le moulage par injection de plastique, le moulage par extrusion-soufflage (EBM) et le moulage par injection-soufflage (IBM).

La responsable de la stratégie du groupe HCT, Jenny Hsu, a déclaré : « Cette acquisition nous a permis de fusionner davantage nos capacités de conception et d'innovation de classe mondiale avec une fabrication interne entièrement intégrée. Nous prévoyons de doubler la taille de l'usine pour augmenter sa capacité, ce qui nous permettra d'entreprendre de manière dynamique des activités commerciales historiquement laissées de côté. En outre, cette acquisition nous donnera la possibilité d'élargir notre offre de produits et de desservir de nouveaux marchés, tout en offrant la même qualité et le même service qui font la réputation de HCT Group. »

Depuis plus de 25 ans, le groupe HCT est un leader mondial de la fabrication de produits cosmétiques, mais aussi le premier fournisseur de services complets pour plusieurs des marques les plus performantes de l'industrie cosmétique. Bien que la société travaille avec des marques du monde entier, cette acquisition leur donnera la capacité nécessaire pour entreprendre des activités qu'elles n'étaient pas en mesure de réaliser auparavant et les aidera à se faire une place sur le vaste marché cosmétique en Chine.

Alors que HCT se prépare pour une année très fructueuse à la suite de cette acquisition, le groupe n'est pas près d'oublier les bons résultats obtenus durant les nombreuses années de collaboration avec M. Kent Lee, résultats pour lesquels ils sont reconnaissants.

http://www.hctgroup.com



SOURCE HCT Group