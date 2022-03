Le groupe IDnow noue un partenariat avec Interpol

Les experts de la vérification d'identité du groupe IDnow vont partager leur expertise via des programmes de formation internationaux

RENNES, France, 16 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe IDnow, nouvellement constitué d'ARIADNEXT et de Trust Identity Management, délivrant une plateforme de vérification d'identité leader en Europe, a annoncé un partenariat avec Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, dans le cadre d'un cycle de formations de 12 mois. Durant cette période, les experts d'ARIADNEXT, IDnow et Interpol organiseront une série de programmes de formation aux services de police et d'immigration locaux, en commençant par les Emirats Arabes Unis, dès la fin du mois.

Phénomène en croissance exponentielle et aux méthodes de plus en plus sophistiquées, la fraude ne connaît pas la crise comme le montre les dernières statistiques de PwC , confirmant un constat alarmant : 47 % des entreprises ont subi au moins une forme de fraude au cours des 24 derniers mois, pour un coût de 42 milliards de dollars.

Fort de ses 24 ans d'expérience dans la gestion de l'identité et la lutte contre la fraude aux niveaux national et international dans les secteurs public et privé, Lovro Persen, directeur de la Gestion documentaire et fraude chez ARIADNEXT, dirigera ce partenariat avec un objectif simple : la formation des équipes d'Interpol aux toutes dernières tendances et études de cas pratiques dans le domaine de la prévention contre la fraude.

"Ce partenariat avec Interpol permettra de garantir aux fonctionnaires et services concernés, l'accès à nos équipes d'experts, qui partageront avec eux des connaissances et des pratiques indispensables aujourd'hui pour lutter efficacement contre la fraude mondiale" précise Lovro Persen. "Au sein d'ARIADNEXT, nous sommes ravis de travailler avec une telle organisation connue et reconnue de tous et de pouvoir partager nos connaissances et notre expertise en matière de prévention contre la fraude à l'échelle internationale".

Basé à Munich et disposant de bureaux dans le monde entier, notamment aux Emirats Arabes Unis, au Royaume-Uni et en France, le groupe IDnow fournit aux entreprises un ensemble unifié de solutions pour répondre à tous les besoins en matière de vérification d'identité et de signature de documents, auxquels viennent s'ajouter des services de gestion d'identité pour orchestrer, personnaliser et configurer efficacement le processus de vérification.

A propos d'ARIADNEXT by IDnow

ARIADNEXT by IDnow, acteur européen incontournable dans le secteur de l'identification numérique, de la vérification d'identité et de la signature électronique, développe des solutions fondées sur l'IA et le Deep Learning répondant aux exigences réglementaires de lutte contre la fraude et de blanchiment d'argent, tout en offrant une expérience utilisateur simple et optimisée.

Pour répondre aux ambitions de l'Union Européenne d'une économie et d'une confiance numériques sûres, ARIADNEXT a fusionné en juin 2021 avec son partenaire IDnow afin d'accroître sa position de leadership sur le marché européen des Regtech.

Le groupe IDnow, nouvellement formé et constitué d'ARIADNEXT et Identity Trust Management, propose une plateforme unifiée de solutions de vérification d'identité, comprenant des technologies combinant automatisation et assistance humaine, tout comme des solutions mêlant l'expertise en ligne et en points de vente.

Disposant de bureaux en Europe (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Roumanie), le groupe possède un portefeuille de plus de 1 000 clients internationaux issus d'un large éventail de secteurs tels que Sixt, Tier Mobility, Western Union, UBS, Commerzbank, Munich Re, N26, Solarisbank et wefox, Crédit Agricole, BNP, Société Générale, Younited Credit, PMU, Free, SFR et la Française des Jeux.

1 https://www.asisonline.org/security-management-magazine/articles/2021/05/the-global-fraud-landscape/

