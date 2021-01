Le groupe Iyuno Media conclut un accord pour l'acquisition de SDI Media

Créer la société de services de localisation la plus complète du secteur des médias et du divertissement

LOS ANGELES, 22 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Iyuno Media Group, un leader du marché des services de localisation pour l'industrie des médias et du divertissement, a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu un accord avec Imagica Group Inc. pour acquérir 100 % de SDI Media. Cette transaction, qui est soumise à l'examen et à l'approbation des autorités compétentes, réunit deux sociétés ayant pour mission commune de soutenir, d'innover et de diriger l'art de la narration mondiale. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

« SDI Media est un excellent choix pour Iyuno », a déclaré Shaun Gregory, PDG du groupe Iyuno Media. « Nous sommes bien alignés dans nos normes de qualité, nos stratégies complémentaires et nos offres de services compatibles. En tant que société combinée, nous continuerons à fournir les meilleurs services et innovations technologiques à notre industrie. Nous sommes certains que les clients nouveaux et existants bénéficieront de l'expérience et des capacités collectives des sociétés fusionnées. »

« L'industrie des médias et du divertissement a connu une croissance rapide ces dernières années avec l'essor des services de streaming et nous avons vu des entreprises de médias fusionner pour créer et diffuser davantage de contenu à des publics plus divers dans le monde entier », a déclaré David Lee, directeur exécutif du groupe Iyuno Media. « Aujourd'hui plus que jamais, les téléspectateurs regardent des émissions produites à l'étranger et localisées dans leur langue. Cela crée une demande accrue pour produire l'éventail de langues nécessaire, livré à l'échelle et à la vitesse exigées par nos clients. »

On prévoit que les dépenses des consommateurs en matière de contenu doubleront entre 2019 et 2024 ; cette croissance explosive s'accompagne d'une augmentation parallèle de la demande de contenu localisé de haute qualité.

« En tant que deux des principaux fournisseurs de services de localisation des médias et des divertissements dans le monde, nous apporterons ensemble une solution sans précédent au marché », a poursuivi D. Lee. « Les deux entreprises sont perçues comme des leaders en matière de services de qualité, de couverture mondiale et d'innovation. En combinant les deux, notre objectif est de répondre efficacement aux besoins croissants des entreprises médiatiques du monde entier (non seulement en offrant une couverture mondiale à grande échelle et des capacités de bout en bout dans toutes nos opérations internationales) mais aussi en utilisant des technologies de pointe telles que l'IA pour apporter un véritable soutien de premier ordre à l'industrie. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Iyuno et de faire partie de la première société de services de localisation du secteur », a déclaré Mark Howorth, directeur général de SDI Media. « Nous pensons que les besoins croissants de l'industrie en matière de distribution de contenu international ne peuvent être satisfaits que par un fournisseur de services complémentaires qui peut évoluer avec eux pour répondre à leurs besoins. »

Iyuno a été soutenu dans cette transaction par Altor, Shamrock Capital et SoftBank Ventures Asia, ses principaux partenaires financiers. Les trois investisseurs sont heureux de constater cette dynamique soutenue dans l'expansion et la diversification du portefeuille d'Iyuno Media Group. La réalisation de cette transaction reste soumise à l'examen et à l'approbation des autorités compétentes.

À PROPOS DE IYUNO MEDIA GROUP

Iyuno Media Group (www.iyunomg.com) est un leader sur le marché de la localisation des médias. Grâce à une technologie de pointe, il fournit des services de doublage, de sous-titrage et d'ingénierie médiatique dans plus de 80 langues. Pionnier innovant avec des valeurs fondamentales ancrées dans une industrie en constante évolution, Iyuno Media Group utilise sa technologie interne sophistiquée pour toutes ses offres de produits et de services. Aujourd'hui, la société exploite 35 installations locales dans le monde entier, réparties sur un réseau de sites en propriété exclusive dans 30 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique, offrant des solutions de bout en bout pour les diffuseurs, tous les grands studios de cinéma, l'OTT et les plates-formes de streaming.

À PROPOS DE SDI MEDIA

SDI Media (www.sdimedia.com) est l'un des principaux fournisseurs de services de localisation de médias au monde. Il propose des services de doublage, de sous-titrage et de médias aux propriétaires de contenus, aux diffuseurs et aux distributeurs de plusieurs plates-formes. SDI Media offre une solution de localisation complète de bout en bout pour les sorties en salles et les séries, en utilisant l'une des suites les plus complètes de logiciels de localisation personnalisables de l'industrie. Son réseau de 33 installations de doublage détenues et exploitées en Asie, dans la région EMEA et aux Amériques compte plus de 150 studios d'enregistrement et 85 salles de mixage dans le monde.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse peut être considéré comme contenant des déclarations prospectives, soumises aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations concernant la stratégie d'Iyuno visant à fournir des solutions de localisation et de traduction améliorées utilisant les actifs de SDI Media, la réalisation attendue de l'acquisition et le délai dans lequel elle se produira, ainsi que les bénéfices attendus de la réalisation de l'acquisition pour Iyuno et ses clients. Les lecteurs sont avertis que ces déclarations prévisionnelles ne sont que des prédictions et peuvent différer matériellement des événements ou résultats futurs réels en raison de divers facteurs, y compris, le fait que les conditions de réalisation de la transaction peuvent ne pas être remplies ou que cette réalisation peut être retardée, l'impact potentiel sur les activités de SDI Media en raison de l'incertitude concernant l'acquisition, la rétention des employés de SDI Media et la capacité d'Iyuno à intégrer avec succès SDI Media et à obtenir les bénéfices attendus, les conditions commerciales et économiques et les tendances de croissance sur les marchés concernés et dans les différentes régions géographiques, les conditions économiques mondiales et les incertitudes de l'environnement géopolitique, ainsi que d'autres facteurs de risque. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué sont basées sur des informations limitées actuellement disponibles pour Iyuno, qui sont sujettes à modification, et Iyuno ne mettra pas nécessairement à jour ces informations.

