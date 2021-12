JT est l'une des 53 entreprises dans le monde et des 18 entreprises au Japon qui ont obtenu la « Liste A du changement climatique » et la « Liste A de la sécurité de l'eau », sur plus de 13 000 entreprises participant au programme de divulgation environnementale du CDP en 2021. Il s'agit de la quatrième reconnaissance de JT pour les changements climatiques après 2016, 2019 et 2020, ainsi que de sa troisième reconnaissance consécutive pour la sécurité de l'eau depuis 2019.

Kazuhito Yamashita, membre du conseil d'administration et vice-président principal, responsable du développement durable, de la conformité et des affaires générales, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être inclus dans la « Liste A du changement climatique » et la « Liste A de la sécurité de l'eau » du CDP pour la troisième année consécutive. Cela reflète clairement nos efforts continus pour réduire notre empreinte environnementale et accroître notre transparence dans la divulgation de l'information. L'intérêt de la société pour les facteurs ESG et ses exigences envers les entreprises augmentent d'année en année. Nous pensons que le monde s'est réveillé à la réalité : il est essentiel pour les entreprises de travailler sur la durabilité, et celles qui ne la prennent pas en compte ne peuvent pas espérer une croissance continue. C'est pourquoi le Groupe JT a placé la durabilité au cœur de son programme de gestion, et nos employés travaillent main dans la main pour traiter les questions ESG. En particulier, nous progressons régulièrement vers le « Plan environnemental 2030 du Groupe JT » à un rythme qui dépassera nos objectifs. Nous continuerons d'accroître la valeur créée par le Groupe et de maintenir la confiance des parties prenantes. »

Le groupe JT a lancé le « Plan environnemental 2030 du groupe JT » en 2019, reflétant les changements dans son environnement commercial, avec « l'énergie et les émissions », « les ressources naturelles » et « les déchets »comme domaines clés. Des exemples spécifiques de mesures prises par le Groupe pour réduire sa contribution au changement climatique incluent l'introduction d'énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des activités commerciales ainsi que des matières premières et services qu'il achète. En ce qui concerne la sécurité de l'eau, le Groupe continue de renforcer les mesures, notamment la réduction des prélèvements d'eau dans ses activités et l'amélioration de la gestion des risques liés à l'eau dans la chaîne d'approvisionnement.

En outre, le Groupe JT prévoit de mettre à jour les objectifs en matière d'« énergie et d'émissions » dans le « Plan Environnemental 2030 du Groupe JT », afin d'assumer sa responsabilité sociale de contribuer à la construction d'une société décarbonisée dans le monde entier. Afin de garantir la transmission d'un environnement sain et durable aux générations futures, le Groupe JT s'engage à trouver un équilibre entre les activités de l'entreprise et la préservation de l'environnement en relevant les défis environnementaux dans la société au sens large ainsi que dans la chaîne de valeur du Groupe.

À propos de CDP

CDP (HQ: London) est la principale organisation internationale à but non lucratif qui accélère les mesures visant à réaliser des économies durables, en évaluant la divulgation et les mesures prises par les entreprises du monde entier. Représentant plus de 590 investisseurs dont les actifs s'élèvent à USD 110 000 milliards, le CDP envoie des questionnaires aux entreprises cotées en bourse dans le monde entier, les interrogeant sur leurs activités de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de préservation des ressources en eau, puis évalue les réponses et publie les scores.

Japan Tobacco Inc. est une importante société internationale de tabac, présente dans plus de 130 pays. Avec environ 58 000 employés, elle fabrique et vend certaines des marques les plus connues au monde, notamment Winston, Camel, MEVIUS et LD. Le Groupe JT s'est engagé à investir dans les produits à risque réduit (PRR) et commercialise actuellement ses produits de tabac chauffé sous sa marque Ploom et divers produits de cigarettes électroniques sous sa marque Logic. Le Groupe est également présent dans les secteurs de la pharmacie et des aliments transformés. Pour plus d'informations, consultez le site Web https://www.jt.com/.

[1] Le CDP note les entreprises de D- à A en fonction de leur performance environnementale, qui commence par la divulgation, puis progresse vers la sensibilisation, la gestion et enfin le leadership. La Liste A du CDP reconnaît les entreprises du monde entier qui sont à la pointe en matière de performance environnementale.

