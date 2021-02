Le Groupe Maire Tecnimont et SOCAR signent deux contrats IAC pour des unités de raffinage de nouvelle génération pour une valeur globale de 160 millions de dollars

- Les contrats concernent l'installation de trois unités de traitement, nécessaires à la production d'essence EURO-5 à la raffinerie de pétrole Heydar Aliyev Baku à Bakou, en Azerbaïdjan

MILAN, 3 février 2021 /PRNewswire/ -- Maire Tecnimont S.p.A. annonce que ses filiales Tecnimont S.p.A. et KT - Kinetics Technology S.p.A., ont signé avec la filiale de SOCAR Heydar Aliyev Oil Refinery deux contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (IAC), dans le cadre de la modernisation et de la reconstruction de la raffinerie de pétrole Heydar Aliyev à Bakou, Azerbaïdjan. SOCAR est la compagnie pétrolière nationale de la République d'Azerbaïdjan.

La valeur globale des contrats s'élève à environ 160 millions de dollars.

Les deux contrats impliquent l'installation de trois unités de raffinage de nouvelle génération qui sont essentielles pour améliorer la qualité de l'essence selon la norme EURO-5. Les deux projets seront exécutés dans la raffinerie de pétrole Heydar Aliyev, où Tecnimont et KT-Kinetics Technology exécutent déjà conjointement un contrat IAC attribué en 2018.

Les projets dans le cadre des nouveaux contrats IAC devraient être achevés (terminés) respectivement dans 33 mois et 26 mois à compter de la date de signature.

Il s'agit d'une étape importante pour le cœur de métier du Groupe Maire Tecnimont, car elle permet de consolider davantage l'empreinte industrielle du Groupe sur le marché stratégique de l'Azerbaïdjan et dans le secteur crucial de la transformation des ressources naturelles. En outre, cela confirme l'orientation du Groupe de tirer parti de ses compétences distinctives, de son savoir-faire technologique et des synergies entre ses contractants IAC.

Pierroberto Folgiero, PDG du groupe Maire Tecnimont a déclaré : « Nous sommes vraiment honorés de mettre notre expertise technologique nuovellement au service d'un client historique et prestigieux tel que SOCAR, consolidant ainsi notre collaboration fructueuse de longue date visant à débloquer une plus grande valeur dans la chaîne de valeur en aval de l'Azerbaïdjan. Cette réalisation nous permet de favoriser une relation mutuellement bénéfique et ouvre la voie à une croissance future, confirmant ainsi la fiabilité de notre stratégie axée sur la technologie. »

Maire Tecnimont S.p.A., cotée à la Bourse de Milan, est à la tête d'un groupe industriel qui dirige l'industrie mondiale du traitement des ressources naturelles (ingénierie d'usine en aval, avec une expertise technologique et exécutive). NextChem est spécialisée dans les technologies visant à favoriser la transition énergétique. Le groupe Maire Tecnimont est présent dans 45 pays par l'entremise de 50 entreprises et compte environ 9.100 personnes. www.mairetecnimont.com.

