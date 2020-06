Le Groupe Menarini enregistre une très bonne année en termes de performances d'exploitation

Elcin Barker Ergun, PDG du Groupe Menarini, commente : « 2019 a été une autre année de très bonnes performances d'exploitation pour Menarini qui continue d'afficher une croissance de son chiffre d'affaires, malgré la perte d'un brevet important. En phase avec la forte croissance continue de nos produits principaux, nous venons d'annoncer un investissement majeur dans un nouveau site de production à Florence afin d'augmenter considérablement nos capacités de production de plaquettes thermoformées. Pour ce qui concerne l'avenir, nous restons concentrés sur nos priorités stratégiques dans les secteurs des soins primaires et des soins spécialisés afin de servir des millions de patients à travers le monde. L'acquisition récente de Stemline, un laboratoire biopharmaceutique américain basé à New York, marque une étape importante en accord avec notre stratégie et nous offre une excellente base pour accéder au plus grand marché pharmaceutique mondial et renforcer considérablement notre capacité d'innovation. »

À propos de Menarini

Le Groupe Menarini est un leader mondial dans l'industrie pharmaceutique, avec une présence dans plus de 100 pays, dont une implantation directe dans plus de 70 pays. La société possède une plateforme mondiale qui s'étend à travers l'Europe, l'Amérique centrale, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, et réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 3,8 milliards d'euros. Depuis plus de 125 ans, Menarini investit dans le développement et la distribution commerciale de produits pharmaceutiques afin d'offrir aux patients et aux médecins du monde entier une gamme complète de produits dans les domaines thérapeutiques du cardiovasculaire, de la gastroentérologie, du métabolisme, des maladies infectieuses et des anti-inflammatoires/analgésiques. Également engagé dans le domaine de l'oncologie, Menarini possède plusieurs médicaments expérimentaux en cours de développement pour le traitement d'une variété de tumeurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1179000/Menarini_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/652491/MENARINI_Group_Logo.jpg

Related Links

https://www.menarini.com



SOURCE Menarini I.F.R.