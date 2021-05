Le groupe MTD participe à l'effort mondial visant à accélérer la vaccination contre la COVID-19, grâce à ses nouvelles seringues à faible espace mort

LUGANO, Suisse, 28 mai 2021 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la campagne de vaccination mondiale contre la COVID-19, il est primordial de pouvoir maximiser le nombre de personnes pouvant bénéficier des flacons de vaccin disponibles.

Ainsi, l'utilisation de seringues à faible espace mort (LDS) peut permettre aux HCP d'extraire plus de doses que celles initialement prévues pour chaque flacon.

À titre d'exemple, Pfizer indique comment extraire 6 doses d'un seul flacon de son vaccin contre la COVID-19, minimisant ainsi le gaspillage de vaccins. Pour ce faire, l'association d'une seringue et d'une aiguille à faible espace mort doit présenter un espace mort ne dépassant pas 35 microlitres (0,035 ml).

De même, Moderna a récemment reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour la distribution de deux flacons différents, contenant respectivement jusqu'à 11 et jusqu'à 15 doses de son vaccin contre la COVID-19. Cependant, des seringues appropriées avec un espace mort réduit sont nécessaires pour extraire les 11 (respectivement 15) doses de chaque flacon.

S'appuyant sur son centre de recherche situé à Côme (Italie) et sur ses dizaines d'années d'expérience dans la conception et la production d'aiguilles et de seringues, le groupe MTD a investi pour participer à l'effort mondial visant à fournir des produits qui minimiseront le gaspillage de vaccins et contribueront à accélérer l'effort de vaccination contre la COVID-19 conformément aux recommandations ci-dessus.

Par conséquent, nous sommes prêts à offrir des seringues améliorées (avec et sans aiguilles, afin de garantir la flexibilité d'utilisation) avec un espace mort total inférieur à 35 microlitres.

Pfizer a effectué des tests préliminaires sur nos produits nouvellement développés, afin de valider la spécification ci-dessus, et a obtenu des résultats positifs. Veuillez vous référer à : https://www.comirnatyeducation.ie/files/LDV-Sheet_V6.pdf

Nous sommes notamment prêts à commencer à fournir les solutions suivantes :

Seringue à faible espace mort (LDS) luer slip, à coupler avec des aiguilles 23Gx1" ou 25Gx1 »

Type de seringue

Seringue LDS PIC Solution de 1ml - Luer Slip (Groupe MTD) réf. 02071000090540/02071000090180

Type d'aiguille

Aiguille hypodermique PIC Solution 23G x 1" (Groupe MTD) réf. 02070160300800/02081230250150

Aiguille hypodermique PIC Solution 25G x 1" (Groupe MTD) réf. 02070255300800/02081250250150

Seringue à faible espace mort (LDS) avec une aiguille intégrée 25Gx1" (disponible fin Q3)

Seringue LDS PIC Solution de 1ml avec aiguille fixe 25G x 1" (Groupe MTD) réf. 02071300250150

Pour connaître les options disponibles adaptées à vos besoins spécifiques ou pour avoir plus d'informations : [email protected]

