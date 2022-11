Le groupe MultiBank annonce le déménagement de son siège social de Hong Kong à Dubaï et célèbre son nouveau départ aux Émirats arabes unis avec un dîner de gala spectaculaire

Les dirigeants et les personnalités de la communauté du trading ont profité d'une grande soirée de divertissement et de réseautage lors du dîner de gala annuel 2022

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 19 novembre 2022 /PRNewswire/ --

Depuis sa création en 2005, le groupe MultiBank est devenu la plus grande institution de produits dérivés financiers au monde. Tout récemment, en octobre 2022, le groupe MultiBank a déménagé son siège social de Hong Kong à Dubaï, aux Émirats arabes unis. M. Taher, président du groupe MultiBank , a déclaré :

MultiBank Group Celebrates New Beginnings in the UAE with a Spectacular Evening Gala Dinner MultiBank Group Celebrates New Beginnings in the UAE with a Spectacular Evening Gala Dinner

« Le groupe MultiBank a récemment obtenu de nouvelles licences délivrées par deux des organismes de réglementation les plus respectés au monde, la Securities and Commodities Authority des Émirats arabes unis (« SCA ») et l'Autorité monétaire de Singapour (« MAS »). Le conseil d'administration a eu un choix difficile à faire : déménager son nouveau siège à Singapour ou à Dubaï. Après de longues délibérations, je suis heureux de dire qu'ils ont approuvé à l'unanimité le déménagement à Dubaï, compte tenu de la politique positive et encourageante du gouvernement des Émirats arabes unis pour faire de Dubaï une grande place financière mondiale.

Nous sommes très fiers que le groupe MultiBank se soit installé à Dubaï avec un dossier irréprochable pour les organismes de réglementation mondiaux, ce qui a permis à la plus grande institution financière de produits dérivés du monde de consolider sa position aux Émirats arabes unis. »

· Le groupe MultiBank est présent dans plus de 20 pays sur 5 continents, dont Hong Kong, l'Australie, Singapour, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, le Mexique, Chypre, la Turquie, l'Équateur, les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Malaisie, le Vietnam, les Philippines, l'Inde, les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques et désormais les Émirats arabes unis.

· Le dîner de gala annuel, un événement exclusivement accessible sur invitation, a réuni des membres influents de la communauté du trading, leur donnant l'occasion de prendre part aux ambitions du groupe MultiBank pour l'avenir. En tant que premier fournisseur de services financiers et de fintech, le groupe a connu une croissance annuelle sans précédent et des résultats financiers records.

À propos du groupe MultiBank

Le groupe MultiBank a été créé en Californie, aux États-Unis, en 2005. Il affiche un volume de transactions quotidien de plus de 12,1 milliards de dollars américains et sert une vaste base de plus d'un million de clients dans 100 pays. Le groupe MultiBank offre à ses clients des plateformes de trading primées, avec un effet de levier allant jusqu'à 500:1 sur des produits tels que le Forex, les métaux, les actions, les matières premières, les indices et les actifs numériques. Pour plus d'informations sur le groupe MultiBank, rendez-vous sur https://multibankfx.com .

Vidéo - https://youtu.be/mPVOsaPpTVE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1951271/MGB_Gala_Dinner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1951277/MBG_Logo.jpg

SOURCE MultiBank Group