Le groupe Neoss® lance le NeoScan™ 1000 pour marquer les 20 ans de la Simplicité Intelligente.

Dr. Robert Gottlander, PDG du groupe Neoss.

Conçu pour une précision et une vitesse de numérisation accrues, ce scanner compact et léger offre la possibilité d'un flux de travail flexible avec une sortie ouverte et compatible à un prix compétitif.

« Le NeoScan 1000 est un scanner super rapide, léger et facile à utiliser. J'ai eu le plaisir de participer aux premiers essais et j'ai utilisé le scanner pour plusieurs indications d'empreintes numériques dans ma clinique, avec d'excellents résultats. La dentisterie numérique a besoin de solutions plus rentables pour que les cliniciens puissent l'utiliser à son plein potentiel. Le NeoScan 1000 présente les qualités requises. »

Dr Marcus Dagnelid, chirurgien-dentiste, prosthodontiste certifié

Avec une connexion facile par câble USB et un écran tactile complet, le NeoScan 1000 est sûr de plaire et d'enthousiasmer les professionnels dentaires ! Pour plus d'informations, visitez le site neoss.com/neoscan1000

À propos de Neoss®

Neoss propose des solutions intelligentes qui sont intuitivement faciles à utiliser. Nos produits permettent aux professionnels dentaires de fournir des traitements fiables et rentables à leurs patients avec des résultats prévisibles à long terme. Leader sur le marché grâce à notre ingéniosité et notre intégrité, nous nous efforçons d'établir de nouvelles normes. En développant des solutions de traitement intelligentes et en travaillant en étroite collaboration avec chaque cabinet, Neoss rend le complexe moins compliqué. C'est ce que nous appelons la Simplicité Intelligente. Basée à Harrogate, au Royaume-Uni, et dont la recherche et le développement sont basés à Göteborg, en Suède, la société a établi une empreinte mondiale avec une présence de longue date sur les marchés clés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.neoss.com

