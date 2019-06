Le groupe OASIS désigne un nouveau PDG

DUBLIN, 14 juin 2019 /PRNewswire/ -- Le groupe OASIS, l'un des plus grands fournisseurs en gestion des documents d'archives et informations (Records and Information Management, RIM) d'Europe, a désigné son nouveau PDG. Espen Halvorsen, actuellement PDG intérimaire de la Société, a accepté le poste de président-directeur général du groupe OASIS avec effet immédiat.

Espen apporte une expérience et un respect étendus au sein du secteur RIM. Avant de rejoindre le groupe OASIS en 2018, Espen a occupé plusieurs postes de cadre supérieur au sein du secteur, notamment chez Recall celui de vice-président mondial du développement commercial, président des marchés émergents pour l'Asie, vice-président des ventes pour l'Europe et plusieurs postes de directeur général au Royaume-Uni, en Norvège et en Allemagne.

Grenville Turner, président du groupe OASIS, a commenté : « Le conseil d'administration a suivi un processus de sélection rigoureux. Ce processus, associé à la gérance efficace de l'entreprise par Espen au cours des quelques derniers mois, ne nous a laissé aucun doute pour affirmer qu'il s'agissait du dirigeant idéal pour la société, et nous nous réjouissons d'annoncer la décision de le désigner président-directeur général du groupe OASIS. »

À propos du groupe OASIS

Fondée en 1999, OASIS est basée à Dublin, en Irlande, et possède des bureaux dans toute l'Europe. OASIS emploie 650 collaborateurs et offre ses services à plus de 8 000 clients évoluant dans plusieurs domaines, notamment les secteurs de la finance, juridique, de la santé, de l'administration publique et de l'éducation. Pour la deuxième année consécutive, OASIS Group s'est classée parmi la liste « 2018 Inc. 5000 Europe » des entreprises privées à la croissance la plus rapide en Europe. www.OASISGroup.com

