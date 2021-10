Le groupe Pepperstone a le plaisir d'annoncer la nomination de David Shafer en tant que conseiller du conseil d'administration

MELBOURNE, Australie, 30 octobre 2021 /PRNewswire/ -- En tant que directeur financier, chef de l'exploitation et directeur exécutif de Kogan.com, David apporte sa vaste expérience pour guider et conseiller le Groupe Pepperstone alors qu'il se concentre sur sa prochaine trajectoire de croissance. Avant de rejoindre Kogan.com, David était avocat associé senior chez Arnold Bloch Leibler. David est titulaire d'une licence en droit (avec distinction) et d'une licence en commerce de l'Université de Melbourne. David est également analyste financier agréé.

« Nous sommes heureux d'accueillir officiellement David à Pepperstone. Il fournira au conseil d'administration des conseils précieux sur ses futurs plans de croissance. L'expérience de David dans le développement de Kogan depuis sa création jusqu'à une marque de commerce électronique de premier plan en Australie et en Nouvelle-Zélande, nous donne un pedigree fantastique pour nous conseiller sur notre orientation et nos priorités. Je connais David depuis un certain nombre d'années et il est un chef d'entreprise très intelligent et compétent. J'ai hâte de travailler avec lui », a déclaré Tamas Szabo, directeur général de Pepperstone Group.

« Je suis ravi de rejoindre Pepperstone au stade actuel de sa croissance, où elle est passée d'une start-up très prospère, basée à Melbourne et fondée en 2010, à la grande marque mondiale qu'elle est aujourd'hui. Il y a des plans très prometteurs pour l'entreprise, et j'espère que mes conseils et mon soutien l'aideront dans sa direction future », a déclaré David Shafer.

À propos de Pepperstone

Fondé en 2010, Pepperstone est devenu un courtier mondial en ligne primé dans le domaine du forex et des CFD, connu pour offrir un service client exceptionnel et des financements et retraits primés à des dizaines de milliers de clients dans le monde entier. Pepperstone possède des filiales dans le monde entier et est réglementée par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), la Securities Commission of The Bahamas (SCB), la Dubai Financial Services Authority (DFSA), la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) et la Capital Markets Authority of Kenya (CMA).

Groupe Pepperstone - En savoir plus

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1673397/pepperstone_group_Logo.jpg

Related Links

https://pepperstone.com/en-au/



SOURCE Pepperstone Group