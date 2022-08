Le groupe PRA remporte le prix Bronze Stevie® dans le cadre des 2022 International Business Awards®

L'équipe de direction d'une entreprise mondiale reçoit une reconnaissance de premier ordre en matière de lieu de travail

NORFOLK, Va., le 23 août 2022 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq : PRAA), leader mondial de l'acquisition et du recouvrement de prêts non performants, a reçu un Bronze Stevie® Award pour l' équipe de gestion de l'année dans le cadre de la 19e édition annuelle des International Business Awards® aujourd'hui .

Les lauréats des Stevie Awards ont été choisis sur la base des notes moyennes de plus de 300 cadres du monde entier qui ont participé au processus de jugement en juin et juillet.

Les juges ont examiné plus de 3 700 nominations provenant de pratiquement tous les secteurs d'activité, dans un large éventail de catégories de prix. Ils ont reconnu l'équipe de gestion du groupe PRA pour ses réalisations dignes d'éloges dans la promotion du profit et de la motivation (culture) » des collaborateurs de l'entreprise depuis 2020.

Un juge a noté : « Je suis impressionné par le fait que le groupe PRA a été en mesure d'obtenir les meilleurs chiffres pour les éléments suivants encaissements, revenus, efficacité de la trésorerie et revenu net en 26 ans d'histoire, en particulier au cours d'une année très difficile alors que le monde était aux prises avec la pandémie de COVID-19. Pour cela, j'applaudis l'équipe de direction. »

Les juges ont également cité l'engagement du groupe PRA à redonner aux communautés du monde entier et le déploiement du cadre de diversité et d'inclusion.

« C'est un honneur de travailler avec une équipe de cadres aussi compétente. Leur expérience, leur ancienneté, leur jugement et leur sagesse apportent l'expertise et la prise de décision qui sont essentielles pour mener notre entreprise avec succès vers l'avenir, avec intégrité et responsabilité », a déclaré Kevin Stevenson, président et PDG.

Les International Business Awards sont le premier programme de récompenses commerciales au monde. Toutes les personnes et organisations du monde entier - publiques et privées, à but lucratif et non lucratif, grandes et petites - peuvent soumettre des candidatures. Les IBA 2022 ont reçu des candidatures d'organisations de 67 nations et territoires.

Les lauréats seront célébrés lors d'un banquet de gala à l'hôtel InterContinental London Park Lane, à Londres, en Angleterre, le samedi 15 octobre - la première cérémonie de remise des prix IBA en direct depuis 2019.

« Les lauréats de cette année sont aussi novateurs, aventureux, persévérants et prospères que jamais » a déclaré Maggie Miller, présidente des Stevie Awards. « Nous sommes impatients de célébrer leurs réalisations avec eux lors de notre banquet de remise des prix à Londres en octobre prochain. »

Les détails concernant les International Business Awards et les listes des lauréats des Stevie Awards sont disponibles à l'adresse suivante www.StevieAwards.com/IBA .

À propos de PRA Group

En tant que leader mondial dans l'acquisition et le recouvrement de prêts non performants, PRA Group restitue du capital aux banques et autres créanciers afin de contribuer au développement des services financiers pour les consommateurs. Avec des milliers d'employés dans le monde entier, les sociétés de PRA Group collaborent avec les clients pour les aider à régler leurs dettes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.pragroup.com .

À propos des Stevie Awards Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de huit programmes : les Stevie Awards pour l'Asie-Pacifique, les Stevie Awards pour l'Allemagne, les Stevie Awards pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards pour les femmes dans l'entreprise, les Stevie Awards pour les grands employeurs et les Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours des Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations d'organisations de plus de 70 pays. En honorant des organisations de tous types et de toutes tailles ainsi que les personnes qui les dirigent, les Stevie Awards récompensent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, rendez-vous sur le site http://www.StevieAwards.com .

Personne-ressource pour les médias d'information :

Elizabeth Kersey

Vice-présidente senior, Communications et politiques publiques

(757) 961-3525

[email protected]

Relations avec les investisseurs :

Najim Mostamand, CFA

Vice-président, Relations avec les investisseurs

(757) 431-7913

[email protected]

