Le groupe Realty ONE réalise un premier trimestre impressionnant

UNBrokerage continue de battre des records de vente et a été nommée la franchise à la croissance la plus rapide par la revue Entrepreneur, tout en se concentrant sur l'ouverture d'opportunités à l'international

LAS VEGAS, 2 avril 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne, a de nouveau été désigné comme l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide dans le secteur de l'immobilier, comme en témoignent ses initiatives, ses ventes et ses taux de recrutement au premier trimestre 2021. UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'immobilier, pulvérise ses objectifs pour la vente de franchises, en vendant un nombre record de 86 franchises en 2020, malgré la pandémie, et déjà 25 bureaux au cours des trois premiers mois de cette année.

« Nous sommes l'UNE des entreprises les plus ambitieuses du secteur et nous célébrons 16 ans de partage de notre COOLTURE, de notre marque et de notre modèle commercial unique avec de plus en plus de personnes chaque jour », a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur du Realty ONE Group. « Nous misons sur chaque trimestre de croissance record pour se fixer de nouveaux objectifs et lancer de nouveaux programmes et de nouvelles plates-formes pour WOW nos professionnels de l'immobilier et nos franchisés. Ce sont eux et leur réussite qui compte avant tout. »

UNBrokerage a également accueilli près de 1 000 nouveaux professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États, à Washington D.C. et au Canada. Signe de son formidable attrait et de sa croissance, l'entreprise a été désignée comme l'une des 50 meilleures franchises pour les femmes par Franchise Business Review et a été une fois de plus désignée comme la première entreprise à croissance rapide rémunérée 100 % à la commission sur la liste des franchises mondiales à croissance rapide d'Entrepreneur en 2021.

Realty ONE Group est également reconnu pour ses activités de bienfaisance à travers ONE Cares. Dans le cadre du programme ONE Tree ONE World, l'entreprise s'est engagée à planter UN arbre pour chaque transaction et elle a déjà planté près de 27 000 arbres cette année. Elle se prépare maintenant à célébrer son 16e anniversaire le 1er mai, une journée qu'elle a appelé ONE DAY et durant laquelle toute l'entreprise fait preuve de générosité.

Fondée en 2005, Realty ONE Group est venue perturber le secteur en transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « COOLTURE » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien exceptionnel offert à ses professionnels de l'immobilier. L'évolution rapide de l'entreprise lui permet aujourd'hui de compter plus de 15 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada. Realty ONE Group se classe dans le meilleur 1 pour cent du pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme une des 5 meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.RealtyONEGroup.com.

