Le groupe RiverFort participe à une avance de 5 millions d'euros sur une facilité de crédit à terme avec Gaussin SA (ALGAU)

LONDRES, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- RiverFort a le plaisir d'annoncer que Gaussin a conclu un nouveau prêt à terme avec RiverFort Global Opportunities PCC et YA II avec une avance initiale de 5 millions d'euros.

Gaussin, cotée sur Euronext Growth à Paris, est une société d'ingénierie technologique qui conçoit, assemble et propose des véhicules zéro émission, intelligents et connectés pour le transport de marchandises et la mobilité des personnes afin de permettre des applications hors route et sur route. Gaussin possède également une expertise dans les processus logistiques, les technologies autonomes et les solutions énergétiques émergentes.

Ce financement viendra compléter les 4 millions d'euros de fonds propres levés par Gaussin en octobre 2022, et soutiendra la capacité de la société à remplir son solide carnet de commandes de 89,5 millions d'euros au 15 octobre 2022.

Pour plus d'informations concernant le financement, veuillez consulter le site Internet de Gaussin sur pour l'annonce du 10 novembre 2022 ( https://www.gaussin.com/press-releases )

