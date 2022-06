Le groupe RoboMarkets lance RM Investment Bank pour les clients asiatiques

LABUAN, Malaisie, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe RoboMarkets a lancé la banque pour les clients asiatiques dont le siège se trouve dans le complexe Financial Park à Labuan.

RM Investment Bank est une banque d'investissement opérant sous la licence Labuan FSA n° 210138BI. RM Investment Bank Ltd est un membre du groupe RoboMarkets destiné à fournir des services d'investissement aux clients des pays asiatiques.

RM Investment Bank offre à ses clients et partenaires :

7 types d'actifs et plus de 10,000 instruments d'investissement

5 types de comptes avec des conditions d'investissement compétitives

Des plateformes d'investissement à la pointe de la technologie

Un programme d'affiliation à plusieurs niveaux

En août 2019, RoboMarkets Asia a ouvert un siège régional en Malaisie et obtenu la licence Labuan qui permet de fournir des services aux clients asiatiques. Depuis lors, l'activité de l'entreprise s'est considérablement développée et s'est fondamentalement améliorée. L'acquisition de la licence et le lancement de RM Investment Bank sont les prochaines étapes du développement de l'entreprise.

Le Dr Rostyslav Prus, directeur général de RM Investment Bank, commente : « Notre société a lancé RM Investment Bank, la première banque d'investissement agréée du groupe RoboMarkets, et cela nous rend très heureux. Il s'agit d'une étape importante dans l'histoire du groupe, qui nous aidera certainement à développer nos activités dans cette juridiction. Nous sommes très fiers de la variété des services que la société offre à ses clients et partenaires, car ils sont de qualité égale pour tous, quelles que soient l'expérience et les sommes investies ».

À propos de la Banque d'investissement RM

RM Investment Bank Ltd est une banque d'investissement opérant sous la licence Labuan FSA n° 210138BI. Des informations plus détaillées peuvent être consultées sur le site officiel à l'adresse www.rmib.com .

À propos du groupe RoboMarkets

Le groupe RoboMarkets est composé de :

RoboMarkets Ltd, le courtier multi-actifs opérant sous la licence CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) n° 191/13 et fournissant des services d'investissement aux clients européens. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.robomarkets.com

RM Investment Bank Ltd, la banque d'investissement opérant sous la licence Labuan FSA n° 210138BI

RFund - RFund AIFLNP V.C.I.C. Ltd, le fonds d'investissement alternatif situé à Limassol, Chypre, et réglementé par la licence CySEC n° N. LPAIF118/2014

