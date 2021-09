Le groupe Sabio dévoile une nouvelle marque et un nouveau site Web pour marquer la prochaine étape de son évolution

Le principal fournisseur de technologies et de services CX a dévoilé aujourd'hui les détails de sa nouvelle marque moderne, après une trajectoire de croissance agressive durant les 18 derniers mois.

Un nouveau logo audacieux, unique et frappant, accompagné d'une palette de couleurs distinctes mais complémentaires, a été déployé pour renforcer l'identité visuelle et internationale de Sabio.

La typographie, l'iconographie et les illustrations supplémentaires complètent le changement de marque, qui comprend également une refonte du site Web de l'entreprise.

Tim Pickard, directeur du marketing du groupe Sabio, a déclaré : « Il est clair que notre entreprise a subi une transformation importante au cours des dernières années et, comme Sabio continue de mûrir et de progresser, il est absolument vital que notre marque évolue avec nous.

« Rassembler les choses est au cœur de ce que nous sommes et de ce que nous offrons, et c'est ce qui a motivé notre changement d'image de marque. Notre activité ayant radicalement changé, nous voulions représenter ce changement de la manière la plus puissante possible à travers notre nouvelle identité de marque. »

Tim a poursuivi : « Le lancement d'aujourd'hui, avec notre nouveau logo distinctif, un site Web d'entreprise remanié et de nouvelles valeurs d'entreprise, répond à ce que Sabio représente et, en même temps, nous positionne fortement pour poursuivre notre évolution et notre stratégie de croissance. »

Depuis 2019, Sabio a réalisé et intégré avec succès neuf acquisitions, renforçant rapidement la croissance du cabinet au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Espagne en Europe, ainsi qu'à Singapour et en Malaisie en Asie du Sud-Est.

Actuellement, Sabio compte plus de 1 000 employés et plus de 600 clients dans le monde.

Pour plus d'informations, visitez le nouveau site Web du groupe Sabio à l'adresse www.sabiogroup.com .

À propos du groupe Sabio :

Le groupe Sabio, qui comprend Sabio, Anana, DVELP, flexAnswer et Coverage Group, fournit des solutions et des services qui combinent de manière transparente les interactions numériques et humaines pour soutenir des expériences client exceptionnelles. Le groupe travaille avec de grandes marques dans le monde entier, notamment Aegon, AXA Assistance, Bankia, BBVA, BGL, Caixabank, DHL, Essent, GovTech, HomeServe, Liverpool Victoria, M1, Office Depot, Saga, Sainsbury's Argos, Telefónica, Think Money et Transcom Worldwide.

sabiogroup.com

twitter.com/sabiosense

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZeFa317Pt2E

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1607450/Sabio_Logo.jpg

SOURCE Sabio Group