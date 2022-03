Le groupe saoudien Tadawul annonce son intention de lancer un ensemble d'améliorations pour développer l'infrastructure post-marché

L'ensemble des améliorations apportées aux filiales du groupe Saudi Tadawul soutiendra le développement continu du marché des capitaux saoudien pour en faire un marché financier technologiquement avancé, diversifié et intégré

Ces améliorations sont les plus importantes de l'histoire du marché des capitaux saoudien et visent à offrir aux investisseurs des possibilités d'investissement accrues et un accès à une gamme diversifiée d'instruments financiers et de nouveaux produits

L'introduction de ces améliorations fait partie des efforts continus des filiales du groupe saoudien Tadawul pour réduire les risques systémiques et améliorer l'efficacité du marché, ce qui renforce sa position en tant que destination d'investissement attrayante au niveau mondial

Ces améliorations s'inscrivent dans le cadre des efforts continus visant à développer l'infrastructure du marché financier saoudien pour attirer les investisseurs locaux et internationaux

Les améliorations seront mises en œuvre le 3 avril 2022

RIYADH, Arabie Saoudite, 23 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe saoudien Tadawul, par l'intermédiaire de ses filiales, a annoncé aujourd'hui son intention de lancer un ensemble de nouvelles améliorations visant à renforcer l'infrastructure post-marché et à accroître son efficacité en offrant une expérience commerciale plus rationalisée, et à aider les acteurs du marché à développer une large gamme de services titres.

L'annonce a été faite lors du Forum du marché des capitaux saoudien, organisé pour la première fois par le groupe Saudi Tadawul, sous le patronage de HE. Mohammed Elkuwaiz, président de l'Autorité du marché des capitaux, réunit des émetteurs, des investisseurs, des entreprises privées, des agences gouvernementales et des institutions financières pour une journée de dialogue consacrée à l'avancement du marché des capitaux saoudien.

Les nouvelles améliorations sont introduites par trois des filiales du groupe saoudien Tadawul : la Bourse saoudienne, le centre de compensation des titres (Muqassa) et le centre de dépôt des titres (Edaa).

Un aperçu des améliorations apportées !

Bourse saoudienne : L'introduction d'un traitement plus efficace du flux d'ordres par les acteurs du marché, tel qu'un mécanisme amélioré pour les activités de vente à découvert. Parmi les autres améliorations, citons les transactions de rachat exécutées à la Bourse et réglées le même jour (T+0). Pour les transactions négociées, les investisseurs bénéficieront désormais d'un cycle de règlement flexible, permettant à l'acheteur et au vendeur de convenir d'un cycle de règlement allant de T+0 à T+5 en fonction des exigences de la transaction, et enfin d'une flexibilité supplémentaire dans l'expérience de négociation et les cycles de règlement pour les titres négociés hors cote.

L'introduction d'un traitement plus efficace du flux d'ordres par les acteurs du marché, tel qu'un mécanisme amélioré pour les activités de vente à découvert. Parmi les autres améliorations, citons les transactions de rachat exécutées à la Bourse et réglées le même jour (T+0). Pour les transactions négociées, les investisseurs bénéficieront désormais d'un cycle de règlement flexible, permettant à l'acheteur et au vendeur de convenir d'un cycle de règlement allant de T+0 à T+5 en fonction des exigences de la transaction, et enfin d'une flexibilité supplémentaire dans l'expérience de négociation et les cycles de règlement pour les titres négociés hors cote. Muqassa : L'extension des services de compensation pour couvrir les marchés des actions, des sukuk et des obligations, ainsi que des fonds négociés, afin d'adopter un cadre de risque plus complet et de faciliter l'introduction de nouveaux produits et services pour les membres compensateurs. Les nouveaux services post-négociation comprennent la rectification des transactions avant le règlement, les transactions à prix moyen ou à prix fractionné, ainsi que d'autres améliorations et services.

L'extension des services de compensation pour couvrir les marchés des actions, des sukuk et des obligations, ainsi que des fonds négociés, afin d'adopter un cadre de risque plus complet et de faciliter l'introduction de nouveaux produits et services pour les membres compensateurs. Les nouveaux services post-négociation comprennent la rectification des transactions avant le règlement, les transactions à prix moyen ou à prix fractionné, ainsi que d'autres améliorations et services. Edaa : L'introduction d'un nouveau système de dépôt central de titres et de services post-marché, conformément aux normes internationales, afin d'améliorer l'expérience des institutions du marché financier, des dépositaires, des agents de règlement et des investisseurs. D'autres améliorations comprennent le traitement direct de la messagerie ISO ainsi que le rapprochement et le rapport quotidien et ad hoc des participants, etc.

L'introduction de ces améliorations, qui sont les plus importantes de l'histoire du marché des capitaux saoudien, offrira aux investisseurs et aux acteurs du marché un large éventail de possibilités d'investissement et permettra d'accéder à des instruments financiers nouveaux et diversifiés pour gérer les risques et profiter des mouvements du marché. Elle améliorera l'accès des investisseurs, les outils de gestion des risques et les services commerciaux et post-commerciaux pour les entités opérant sur le marché financier saoudien, telles que les institutions du marché des capitaux et les banques, dans le cadre d'efforts plus larges visant à renforcer la position du marché financier saoudien en tant que destination d'investissement attrayante au niveau mondial.

Eng. Khalid Al-Hussan, PDG du groupe Saudi Tadawul, a déclaré : « L'introduction de ces améliorations de l'infrastructure du marché favorisera la stabilité et l'intégrité financières et renforcera l'offre de notre groupe. »

« Ces améliorations marquent un nouveau chapitre dans l'avancement du marché des capitaux saoudien et l'alignent sur les meilleures pratiques mondiales. Notre objectif est de fournir aux investisseurs locaux et internationaux un éventail d'opportunités d'investissement qui profitent à l'économie saoudienne et renforcent sa position en tant que destination d'investissement mondiale attrayante. »

M. Wael Al-Hazzani, PDG de Muqassa, a commenté : « Les améliorations permettront à Muqasaa d'activer les services de compensation centrale sur le marché principal, le marché parallèle, les sukuk, les obligations et les fonds négociés en bourse. Aujourd'hui, Muqassa a réussi à couvrir l'ensemble des produits négociés en bourse sur la Bourse saoudienne. Muqassa permettra l'introduction de nouveaux produits et services sur le marché et la mise en œuvre de services de compensation conformes aux pratiques internationales pour tous les produits négociés à la Bourse saoudienne, ce qui constitue une étape essentielle pour développer le marché et renforcer sa stabilité. »

Ces nouvelles améliorations feront progresser l'Arabie saoudite en tant que leader d'un marché émergent, destination d'investissement mondiale attrayante et technologiquement avancée, et porte d'entrée de la région MENA.

Pour en savoir plus sur toutes les améliorations apportées à l'infrastructure du marché, veuillez cliquer ici : https://www.tadawulgroup.sa/Resources/STGPostTradeEnhancementsEn.pdf

