Le groupe TIENS deviendra un acteur mondial de la future industrie massive de la santé

Ce forum est l'occasion pour la Chine et le groupe TIENS de se présenter à un large public international. Des invités de poids, tels que des responsables d'organisations internationales concernées, des experts dans le domaine de la santé, des chercheurs dans les domaines professionnels de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, etc. ont été invités à participer à ce forum.

Li Jinyuan, président du groupe TIENS, a déclaré fièrement aux journalistes que "Au fil des ans, le groupe TIENS a fait progresser la construction de "Belt and Road" et a investi beaucoup d'énergie pour augmenter les investissements, et s'est concentré sur l'augmentation des investissements et l'expansion du marché dans les pays le long de "Belt and Road" avec des efforts. Jusqu'à présent, TIENS Group a établi des succursales dans plus de 110 pays et a construit des marchés commerciaux dans 224 pays et régions. Il est importantpour nous d'avoir la capacité d'améliorer les conditions de vie de plus de 47 millions de familles dans le monde et de promouvoir leur niveau de vie."

Le groupe TIENS a posé des bases solides en Europe, et espère maintenant se développer et croître davantage. TIENS s'efforcera d'honorer son engagement en faveur d'une "humanité saine et d'un service social" grâce au projet de magasins d'expérience haut de gamme de TIENS à l'avenir. En attendant, ils prévoient de profiter de la position de leader des entreprises chinoises dans le commerce électronique au fil des ans, et de réaliser le marketing mondial et le remplacement en vertu du commerce électronique transfrontalier mondial pour de plus grands avantages.

Li Jinyuan a déclaré que le groupe Tianshi allait développer une coopération plus étroite avec les entreprises du monde entier à l'avenir, et mieux gérer les relations dans tous les domaines, en particulier dans le développement durable avec les entreprises commerciales de différents pays.

