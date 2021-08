Le groupe Vaniam se classe parmi les entreprises privées à la croissance la plus rapide des États-Unis selon le classement Inc. 5000 2021

Les 500 premières entreprises sont présentées dans le numéro de septembre du magazine Inc., disponible en librairie dès ce jour. Il s'agit du classement le plus prestigieux des entreprises privées à la croissance la plus rapide du pays. Le classement représente un regard unique sur les entreprises les plus performantes du segment le plus dynamique de l'économie américaine : ses petites entreprises indépendantes. Les entreprises de la liste 2020 Inc. 5000 ont été très compétitives sur leurs propres marchés et ont fait preuve d'une croissance considérable par rapport aux classements précédents.

« Pour nous, la croissance est synonyme d'innovation et de création d'opportunités pour notre équipe », a déclaré Zack Lentz, président et directeur de la stratégie. « Notre croissance reflète les investissements que nous avons réalisés pour trouver et embaucher les meilleures personnes à travers le monde. »

Le groupe Vaniam poursuit sa croissance en 2021 avec l'expansion de l'offre de communication médicale de l'entreprise en Europe et à l'international auprès des organisations de soins de santé axées sur l'avancement de la science en oncologie et en hématologie. Cette croissance substantielle de la clientèle s'appuie sur la force collective de Vaniam Group en matière de partenariat stratégique avec les clients et d'intégration collaborative avec les équipes basées aux États-Unis.

À propos de Vaniam Group LLC

Le groupe Vaniam est un réseau indépendant d'agences de communication scientifique et de santé, axé sur les personnes et les objectifs, qui s'engage à aider ses clients à réaliser le plein potentiel de leurs composés sur le marché de l'oncologie et de l'hématologie.

Fondé en 2007 en tant qu'organisation virtuelle, le groupe Vaniam exploite les talents et l'expertise des membres de son équipe dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site vaniamgroup.com .

À propos d'Inc. Media

Inc., la marque de médias d'affaires la plus réputée au monde, offre aux entrepreneurs les connaissances, les outils, les contacts et la communauté nécessaires pour créer de grandes entreprises. Son contenu multiplateforme primé touche plus de 50 millions de personnes chaque mois par le biais de divers canaux, notamment des sites web, des bulletins d'information, des réseaux sociaux, des podcasts et des publications imprimées. Sa prestigieuse liste Inc. 5000, réalisée chaque année depuis 1982, analyse les données des entreprises pour récompenser les entreprises privées à la croissance la plus rapide aux États-Unis. La reconnaissance internationale qui accompagne l'inclusion dans la liste 5000 donne aux fondateurs des meilleures entreprises l'occasion de s'engager auprès d'une communauté exclusive de leurs pairs, et la crédibilité qui les aide à stimuler les ventes et à recruter des talents. L'Associated Inc. 5000 Conference fait partie d'un portefeuille très apprécié d'événements sur mesure produits par Inc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.inc.com .

