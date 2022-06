Le groupe vietnamien Flamingo Group remporte un prix prestigieux aux International Real Estate Awards

Chargé d'innover dans le domaine des complexes immobiliers de luxe, le Flamingo Group a reçu les éloges des jurés professionnels pour son architecture verte et son style unique de « forêt dans le ciel ». En outre, le projet Flamingo Hai Tien a été développé sur le modèle d'Ibiza - la plus grande île festive du monde - avec pour résultat un paradis de villas et de nombreuses options de divertissement et de restauration s'étendant sur des kilomètres.

Fondés au Royaume-Uni et comptant près de 30 ans d'existence, les IPA sont considérés comme l'une des récompenses annuelles les plus prestigieuses de la planète dans le secteur de l'immobilier et sont souvent le signe d'une garantie d'excellente qualité dans l'immobilier mondial.

Le Flamingo Group a également été doublement honoré lors des BCI Asia Awards 2022 qui se tiendront le 30 juin. Il a remporté deux catégories de récompenses : Top 10 Developer 2022 et IDA Interior Design Award 2022 pour le projet Flamingo Cat Ba, une première pour une entreprise vietnamienne.

« Outre le facteur de profit durable et le respect des normes les plus rigoureuses d'un complexe 5 étoiles, le design de Flamingo est également associé à la philosophie éternelle de la nature. Nous appliquons cette philosophie à la conception architecturale, à la rénovation des espaces verts et à l'application de technologies vertes dans l'exploitation, afin de faire la différence et d'incarner « l'identité Flamingo » dans le cœur de nos clients et partenaires », a déclaré M. Truong Xuan Quy, directeur général de Flamingo Land Business JSC, une filiale de Flamingo Group.

« Les projets de Dai Lai - Vinh Phuc, Cat Ba - Hai Phong, Hai Tien et Thanh Hoa bénéficieront tous de la mise en œuvre la plus rapide des normes rigoureuses des complexes hôteliers 5 étoiles de renommée mondiale », a-t-il ajouté.

Les BCI Asia Awards ont lieu chaque année depuis 2005. Le BCI Media Group et ses juges contribuent à donner un aperçu de l'industrie de l'architecture et de la construction dans la région en récompensant les différents architectes et promoteurs. Ils ont eu un impact significatif sur le marché vietnamien.

À propos de Flamingo Group

Fondé en 1996, Flamingo Group n'a cessé de se développer en enregistrant une croissance exponentielle dans de nombreux secteurs : loisirs, immobilier, tourisme, services d'accueil, construction, architecture, etc.

Motivé par un désir ambitieux pour les marques vietnamiennes d'atteindre une portée internationale avec des produits et des services de classe mondiale, Flamingo Group est aujourd'hui reconnu comme l'un des principaux promoteurs de l'immobilier de loisirs et de l'hôtellerie au Vietnam et dans la région environnante, grâce à une série de projets renommés et à un palmarès comptant 65 récompenses nationales et mondiales prestigieuses.

Pour plus d'informations sur le Flamingo Group, consultez le site Web de l'entreprise : https://flamingoholdinggroup.vn/.

SOURCE Flamingo Group